Τραμπ: «Ντροπή» η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Στην πρώτη του αντίδραση, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε «ντροπή» την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι υπερέβη τις αρμοδιότητές του επιβάλλοντας εκτεταμένους παγκόσμιους δασμούς, σύμφωνα με το CNN.

Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν κατά τη διάρκεια του πρωινού που παρέθεσε στον Λευκό Οίκο για τους κυβερνήτες

Είπε στους παριστάμενους ότι έχει στο μυαλό του ένα εναλλακτικό σχέδιο, σύμφωνα με ένα από τα πρόσωπα που ήταν παρόντα. Το πρωινό με τους κυβερνήτες έχει πλέον ολοκληρωθεί, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν προετοιμαστεί για ενδεχόμενη ήττα στο Ανώτατο Δικαστήριο, διαβεβαιώνοντας τον πρόεδρο ότι, εάν το Δικαστήριο ακύρωνε τους δασμούς του, θα υπήρχαν άλλοι τρόποι για την εφαρμογή τους. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ φέρεται να διαμαρτυρόταν έντονα σε ιδιωτικές συνομιλίες ότι το Ανώτατο Δικαστήριο καθυστερούσε υπερβολικά να εκδώσει απόφαση, σύμφωνα με αρκετές πηγές που έχουν γνώση των τοποθετήσεών του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε την Παρασκευή ότι ο Τραμπ, παραβίασε την ομοσπονδιακή νομοθεσία όταν επέβαλε μονομερώς εκτεταμένους δασμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, σε μια ηχηρή ήττα για τον Λευκό Οίκο σε ένα ζήτημα που βρίσκεται στον πυρήνα της εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής του.

Η απόφαση θεωρείται πιθανότατα η σημαντικότερη δικαστική ήττα της δεύτερης θητείας Τραμπ ενώπιον του συντηρητικού Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο πέρυσι είχε επανειλημμένα ταχθεί υπέρ του προέδρου σε σειρά προσφυγών που αφορούσαν τη μεταναστευτική πολιτική, την αποπομπή επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών και τις μεγάλες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες.



Πηγή: skai.gr

