Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε την Τρίτη να επιτρέψει στον Ντόναλντ Τραμπ να στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην περιοχή του Σικάγο, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επεκτείνει την ανάπτυξη του στρατού σε έναν αυξανόμενο αριθμό αρμοδιοτήτων, μια πολιτική που οι επικριτές του αποκαλούν προσπάθεια τιμωρίας των αντιπάλων.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι δικαστές άφησαν προς το παρόν σε ισχύ μια δικαστική απόφαση που εμποδίζει την ανάπτυξη εκατοντάδων στρατιωτών της Εθνοφρουράς, σε μια νομική προσφυγή που κατέθεσαν αξιωματούχοι του Ιλινόις και τοπικοί ηγέτες.

«Σε αυτό το προκαταρκτικό στάδιο, η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει μια πηγή εξουσίας που θα επέτρεπε στον στρατό να εφαρμόσει τους νόμους στο Ιλινόις», έκρινε η πλειοψηφία του δικαστηρίου σε ανυπόγραφη απόφαση .

Το διάταγμα ανέφερε ότι η εξουσία του προέδρου να αναλάβει τον ομοσπονδιακό έλεγχο των στρατευμάτων της Εθνοφρουράς πιθανότατα ισχύει μόνο σε «εξαιρετικές» περιπτώσεις.

Τρεις συντηρητικοί στο δικαστήριο δήλωσαν ότι διαφωνούν με την απόφαση: οι δικαστές Samuel Alito, Clarence Thomas και Neil Gorsuch.

Σπάνια «ήττα»

Ήταν μια σπάνια ήττα για την κυβέρνηση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο έχει συντηρητική πλειοψηφία 6-3 και έχει συχνά υποστηρίξει τους ευρείς ισχυρισμούς του περί προεδρικής εξουσίας από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Η Εθνοφρουρά χρησιμεύει ως πολιτοφυλακή με έδρα τις πολιτείες και υπάγεται στους κυβερνήτες των πολιτειών, εκτός εάν καλείται σε ομοσπονδιακή υπηρεσία από τον πρόεδρο.

Ο Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη στρατευμάτων στο Σικάγο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, και στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, μετά τις προηγούμενες αναπτύξεις του στο Λος Άντζελες, το Μέμφις και την Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος και οι σύμμαχοί του έχουν περιγράψει τις πόλεις υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών ως άνομες, κατεστραμμένες από το έγκλημα και μαστιζόμενες από μαζικές, βίαιες διαμαρτυρίες.

Η κυβέρνησή του έχει δηλώσει ότι χρειάζονται στρατεύματα για την προστασία της ομοσπονδιακής περιουσίας και του προσωπικού σε ένα κέντρο κράτησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, το οποίο έχει γίνει σημείο ανάφλεξης για ακτιβιστές του Σικάγο που αντιτίθενται στην καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ.

Δημοκρατικοί δήμαρχοι και κυβερνήτες, μαζί με άλλους επικριτές του Τραμπ, έχουν δηλώσει ότι αυτοί οι ισχυρισμοί αποτελούν ψευδή περιγραφή της κατάστασης και πρόσχημα για την αποστολή στρατευμάτων, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι καταχράται την εξουσία του.

Οι ομοσπονδιακοί δικαστές έχουν εκφράσει σκεπτικισμό σχετικά με την αρνητική στάση της κυβέρνησης απέναντι στις διαμαρτυρίες, τις οποίες οι τοπικοί αξιωματούχοι επιβολής του νόμου έχουν χαρακτηρίσει περιορισμένες σε μέγεθος, σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές και διαχειρίσιμες από τις δικές τους δυνάμεις - μακριά από τις συνθήκες «εμπόλεμης ζώνης» που περιέγραψε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ βασίστηκε σε έναν νόμο που επιτρέπει στον πρόεδρο να αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς για να καταστείλει μια εξέγερση, να αποκρούσει μια εισβολή ή, εάν «αδυνατεί με τις τακτικές δυνάμεις να εκτελέσει τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το Ιλινόις και το Σικάγο μήνυσαν την κυβέρνηση αφότου ομοσπονδοποίησε 300 στρατιώτες της Εθνοφρουράς του Ιλινόις και διέταξε επίσης την αποστολή στρατιωτών της Εθνοφρουράς του Τέξας στην πολιτεία, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες παράνομες. Οι αξιωματούχοι έχουν ανακοινώσει έκτοτε ότι η κυβέρνηση έστειλε στην πατρίδα εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς που είχαν σταλεί στο Πόρτλαντ από την Καλιφόρνια και στο Σικάγο από το Τέξας.

Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ με έδρα το Σικάγο, Έιπριλ Πέρι, μπλόκαρε προσωρινά την κίνηση στις 9 Οκτωβρίου, κρίνοντας ότι οι ισχυρισμοί για βία κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών σε μια εγκατάσταση μετανάστευσης στο προάστιο Μπρόντβιου του Ιλινόις του Σικάγο, όπου μια μικρή ομάδα διαδηλωτών συγκεντρωνόταν καθημερινά για εβδομάδες, ήταν αναξιόπιστοι.

Η Πέρι, διορισμένη από τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία εξέγερσης ή ότι ο νόμος δεν εφαρμοζόταν, κατηγορώντας τους αξιωματούχους ότι «εξισώνουν τις διαμαρτυρίες με ταραχές και ότι δεν εκτιμούν το ευρύ φάσμα που υπάρχει μεταξύ των πολιτών που παρατηρούν, αμφισβητούν και επικρίνουν την κυβέρνησή τους και εκείνων που εμποδίζουν, επιτίθενται ή ασκούν βία».

Μια ανάπτυξη της Εθνοφρουράς «θα έριχνε μόνο λάδι στη φωτιά», είπε η Πέρι.

Μια τριμελής επιτροπή του 7ου Εφετείου των ΗΠΑ με έδρα το Σικάγο αρνήθηκε να άρει την εντολή της Πέρι που εμπόδιζε την ανάπτυξη, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «τα γεγονότα δεν δικαιολογούν τις ενέργειες του προέδρου στο Ιλινόις». Δύο από τους τρεις δικαστές διορίστηκαν από Ρεπουμπλικάνους προέδρους, συμπεριλαμβανομένου ενός από τον Τραμπ.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι η αξιολόγηση των διαμαρτυριών από τους τοπικούς αξιωματούχους ήταν «απίστευτα αισιόδοξη» και ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες «έχουν αναγκαστεί να λειτουργούν υπό τη συνεχή απειλή της βίας του όχλου».

Οι δικηγόροι του Ιλινόις και του Σικάγο δήλωσαν στους δικαστές ότι οι τοπικές διαμαρτυρίες «δεν εμπόδισαν ποτέ τη συνεχή λειτουργία» των εγκαταστάσεων του Μπρόντβιου και ότι οι πολιτειακές και τοπικές αρχές ανταποκρίθηκαν σε κάθε αίτημα για βοήθεια και περιόρισαν τυχόν σποραδικές διαταραχές.

Αξιωματούχοι από το Πόρτλαντ και το Όρεγκον ασκούν ξεχωριστή νομική προσφυγή κατά της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης δυνάμεων του Τραμπ σε αυτήν την πόλη. Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ Κάριν Ίμεργκουτ, διορισμένη από τον Τραμπ, μπλόκαρε οριστικά την ανάπτυξη αυτή με απόφαση της 7ης Νοεμβρίου. Η κυβέρνηση έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Τον Οκτώβριο, το Ανώτατο Δικαστήριο ζήτησε από την κυβέρνηση, καθώς και από το Ιλινόις και το Σικάγο, να υποβάλουν γραπτά επιχειρήματα σχετικά με την ερμηνεία των λέξεων «τακτικές δυνάμεις» στον εν λόγω νόμο.

Σε γραπτή απόφαση της 10ης Οκτωβρίου, η Πέρι ανέφερε ότι ιστορικές πηγές δείχνουν ότι ο όρος «τακτικές δυνάμεις» σημαίνει μόνο μέλη που στρατολογούνται τακτικά στον στρατό, συμπεριλαμβανομένου του Στρατού Ξηράς και του Ναυτικού, σε αντίθεση με την Εθνοφρουρά.

Η κυβέρνηση Τραμπ «δεν έκανε καμία προσπάθεια να βασιστεί στις τακτικές δυνάμεις πριν καταφύγει στην ομοσπονδιοποίηση της Εθνοφρουράς», δήλωσε η Πέρι, προσθέτοντας ότι υπάρχουν όρια στη χρήση του στρατού για σκοπούς επιβολής του νόμου στο εσωτερικό.

Η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα ζητήσει την παρέμβαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για να επιτρέψει την εφαρμογή των πολιτικών του Τραμπ που παρεμποδίζονται από κατώτερα δικαστήρια. Το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο έχει συντηρητική πλειοψηφία 6-3, έχει ταχθεί υπέρ της κυβέρνησης σε σχεδόν κάθε υπόθεση που έχει κληθεί να εξετάσει από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην προεδρία τον Ιανουάριο.

