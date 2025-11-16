Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

New York Times: Στρατιώτες της Εθνοφρουράς θα αποσυρθούν από το Σικάγο και το Πόρτλαντ

Το Πεντάγωνο αποσύρει ορισμένες δυνάμεις της Εθνοφρουράς από Σικάγο και Πόρτλαντ, λίγες εβδομάδες μετά την εντολή του Τραμπ για ενίσχυση της αστυνόμευσης

Εθνοφρουρά στο Καπιτώλιο

Το Πεντάγωνο αποσύρει μερικούς στρατιώτες της Εθνοφρουράς από το Σικάγο και το Πόρτλαντ, εβδομάδες αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξή τους εκεί για να καταπολεμήσουν την αυξημένη εγκληματικότητα όπως είπε, ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ εθνοφρουρά Σικάγο Ντόναλντ Τραμπ New York Times Πεντάγωνο εγκληματικότητα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark