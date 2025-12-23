ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Αστυνομικός σκοτώθηκε, συνελήφθη ύποπτος

Οι αρχές του Ντέλαγουερ συνέλαβαν έναν ύποπτο για το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα στην πόλη Γουίλμινγκτον και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας αστυνομικός.

Η αστυνομική διεύθυνση της πολιτείας Ντέλαγουερ είχε ενημερώσει νωρίτερα για επεισόδιο με ένοπλο στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχαίας στο Γουίλμινγκτον, γύρω στις 14:00, τοπική ώρα

Λίγη ώρα αργότερα, ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει πλέον απειλή και ότι ένας ύποπτος συνελήφθη.

«Επιβεβαιώνεται πως ένας αστυνομικός του Ντέλαγουερ σκοτώθηκε στο περιστατικό. Εξακολουθούμε να ερευνούμε για άλλους τραυματισμούς», ανέφερε το μήνυμα της αστυνομικής διεύθυνσης στην πλατφόρμα Χ, μέσω του οποίου καλούνταν οι πολίτες να αποφύγουν την περιοχή έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

