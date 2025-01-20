Time: Το εξώφυλλο για τον Τραμπ - "He's back"

Αφιερωμένο στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ορκίζεται σήμερα 47ος Πρόεδρος των ΗΠΑ, είναι το νέο, εικονογραφημένο εξώφυλλο του Time.

Με τίτλο "He's back" (επέστρεψε) και ρεαλιστικό σκίτσο τον νέο πρόεδρο να κάθεται με φόρα στο Οβάλ Γραφείο και να πετά τα πράγματα του Τζο Μπάιντεν (έγγραφα, ένα τηλέφωνο και τα γυαλιά ηλίου που συνηθίζει να φορά ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, το περιοδικό υποδέχεται την 2η θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Μάλιστα, στο Χ το περιοδικό σχολιάζει: «Νέο εξώφυλλο του TIME για την ορκωμοσία: Η αναστάτωση του Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε»

Το άρθρο χαρακτηρίζει τον Τραμπ ως «μια απρόβλεπτη δύναμη αλλαγής» και παραδέχεται: «Ό,τι κι αν πιστεύει κανείς για αυτόν, έχει αλλάξει την Αμερική με τρόπους που ήταν αδιανόητοι πριν από μια δεκαετία».

