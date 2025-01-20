Σερβία: Έξι νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στο Βελιγράδι

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίσθηκαν σε πυρκαγιά που σημειώθηκε την περασμένη νύκτα σε οίκο ευγηρίας στο Μπαράγεβο, μια συνοικία μακριά από το κέντρο του Βελιγραδίου, ανακοίνωσε αξιωματούχος του σερβικού υπουργείου Εσωτερικών.

«Μπορώ δυστυχώς να επιβεβαιώσω πως έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σ' αυτό το ίδρυμα, στο οποίο κατοικούσαν ηλικιωμένοι (...) Δεκατρείς άνθρωποι διασώθηκαν», δήλωσε προς το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ο Λούκα Κάουσιτς, επικεφαλής του τομέα καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

«Είναι μια μεγάλη τραγωδία, αλλά θα μπορούσε να είναι χειρότερα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Κάουσιτς, 30 άνθρωποι βρίσκονταν στον οίκο ευγηρίας όταν έπιασε φωτιά στις 03:30 (04:30 ώρα Ελλάδας). Οι επτά τραυματίες μεταφέρθηκαν από τις υπηρεσίες άμεσης δράσης στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Βελιγραδίου.

Νωρίς σήμερα το πρωί οι έρευνες συνεχίζονταν για να εξασφαλισθεί πως δεν υπάρχουν άλλες εστίες φωτιάς «και τα αίτια της πυρκαγιάς θα αποσαφηνισθούν μέσα στις επόμενες ώρες», σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Ο Κάουσιτς πρόσθεσε ότι ο οίκος ευγηρίας ήταν απομονωμένος, όμως οι πυροσβέστες έφθασαν γρήγορα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

