YMCA: Ο Τραμπ χορεύει YMCA στη σκηνή με τους Village People - Βίντεο

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ορκιστεί σήμερα στην Ουάσινγκτον, εν μέσω πολικού ψύχους και μέσα στο Καπιτώλιο, ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Εχθές το βράδυ, παραμονή της ορκωμοσίας, στο πλαίσιο των 4ημερων εορταστικών εκδηλώσεων, το αγαπημένο συγκρότημα του Τραμπ Village People, εμφανίστηκε ζωντανά, σε μεγάλη εκδήλωση στην Capital One Arena και έπαιξαν το αγαπημένο προεκλογικό κομμάτι του προέδρου, YMCA.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Τραμπ ανέβηκε στην σκηνή και φάνηκε να το διασκεδάζει καθώς χόρευε στους ρυθμούς και τη χορογραφία του «ύμνου» του συγκροτήματος.

Το αμερικανικό ντίσκο συγκρότημα έγινεγνωστό στα τέλη της δεκαετίας του '70 για τις χορευτικές-ποπ επιτυχίες του και τις «πολύχρωμες» προσωπικότητές του επί σκηνής.

Η πιο γνωστή τους επιτυχία, το "Y.M.C.A.", θεωρείται ευρέως ως ύμνος των ομοφυλοφίλων - παρά τα όσα λένε ορισμένα μέλη τους - και έγινε βασικό στοιχείο των συγκεντρώσεων του Τραμπ στις τελευταίες εκλογές, μαζί με την επιτυχία τους "Macho Man".

Απαντώντας στις αντιδράσεις για την εμφάνισή τους, όταν αυτή ανακοινώθηκε, οι Village People είχαν απαντήσει: «Ξέρουμε ότι αυτό δεν θα χαροποιήσει κάποιους από εσάς να το ακούσετε, ωστόσο πιστεύουμε ότι η μουσική πρέπει να παρουσιάζεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πολιτική».

