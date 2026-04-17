Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Time-lapse από τη σημερινή κίνηση στο Στενό του Ορμούζ

Το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Discovery έγινε το πρώτο επιβατηγό πλοίο που διέσχισε το Στενό του Ορμούζ, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Στενό του Ορμούζ

Ξεκινά εκ νέου η κίνηση πλοίων στο Στενό του Ορμούζ μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι πλέον η διέλευση είναι ελεύθερη για όλα τα πλοία.

Σε βίντεο time-lapse καταγράφεται η επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας.

Το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Discovery έγινε το πρώτο επιβατηγό πλοίο που διέσχισε το Στενό του Ορμούζ μετά την έναρξη της σύγκρουσης, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Το πλοίο, με σημαία Μάλτας, απέπλευσε από το Ντουμπάι στις 17 Απριλίου, αφού παρέμεινε ελλιμενισμένο για περίπου 47 ημέρες, από τις αρχές Μαρτίου.

Σύμφωνα με δεδομένα του MarineTraffic, διέσχισε το Στενό του Ορμούζ σήμερα και κατευθύνεται προς τη Μουσκάτ του Ομάν, με εκτιμώμενη άφιξη στις 18 Απριλίου.
 

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Στενά του Ορμούζ Ιράν ΗΠΑ
