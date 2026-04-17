Time-lapse από τη σημερινή κίνηση στο Στενό του Ορμούζ

Ξεκινά εκ νέου η κίνηση πλοίων στο Στενό του Ορμούζ μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι πλέον η διέλευση είναι ελεύθερη για όλα τα πλοία.

Σε βίντεο time-lapse καταγράφεται η επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας.

JUST IN: Ship traffic resumes in the Strait of Hormuz after reopening today. pic.twitter.com/gr3Dh4a547 — Watcher.Guru (@WatcherGuru) April 17, 2026

Το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Discovery έγινε το πρώτο επιβατηγό πλοίο που διέσχισε το Στενό του Ορμούζ μετά την έναρξη της σύγκρουσης, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

First cruise ship transits Strait of Hormuz since conflict began



The cruise ship Celestyal Discovery has become the first passenger vessel to transit the Strait of Hormuz since the start of the conflict. The Malta-flagged vessel departed Dubai on 17 April after remaining docked… pic.twitter.com/3wR1P6Lc6G — MarineTraffic (@MarineTraffic) April 17, 2026

Το πλοίο, με σημαία Μάλτας, απέπλευσε από το Ντουμπάι στις 17 Απριλίου, αφού παρέμεινε ελλιμενισμένο για περίπου 47 ημέρες, από τις αρχές Μαρτίου.

Σύμφωνα με δεδομένα του MarineTraffic, διέσχισε το Στενό του Ορμούζ σήμερα και κατευθύνεται προς τη Μουσκάτ του Ομάν, με εκτιμώμενη άφιξη στις 18 Απριλίου.



Πηγή: skai.gr

