Δανία: Αποκρυπτογραφήθηκε πινακίδα 4.000 ετών και ήταν λογαριασμός... μπύρας

Δεν υπάρχει τίποτα σαν ένα ποτό για να γιορτάσει κανείς την ημέρα πληρωμής – και φαίνεται πως αυτή η παράδοση χρονολογείται εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν από τους αρχαιότερους «λογαριασμούς μπύρας» στο Εθνικό Μουσείο της Δανίας.

Για περισσότερο από έναν αιώνα, το μουσείο φιλοξενούσε μια μεγάλη συλλογή από επιγραφές σε πήλινες πινακίδες από τους πρώτους πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής, γραμμένες σε γλώσσες που πλέον έχουν εκλείψει.

Τώρα, για πρώτη φορά, οι ειδικοί κατάφεραν να τις αποκρυπτογραφήσουν και ανακάλυψαν κείμενα που αφορούν μαγεία, βασιλιάδες και συναλλαγές με αλκοόλ.

Μία από αυτές, που χρονολογείται πριν από 4.000 χρόνια, αποτελεί καταγραφή χρήσης μπύρας ως μορφή πληρωμής στην αρχαία πόλη Ούμμα, στο σημερινό νότιο Ιράκ. Δείχνει μπύρα σε διάφορες ποιότητες και ποσότητες που παρείχε κάποιος ονόματι «Αγιάλλι».

Περιλαμβάνει πληρωμή 16 λίτρων «υψηλής ποιότητας μπύρας» και 55 λίτρων «κανονικής μπύρας», τα οποία πιθανότατα μοιράστηκαν σε μια ομάδα εργατών.

«Υπάρχουν αρκετά κείμενα στο Εθνικό Μουσείο της Δανίας που περιλαμβάνονται στον τόμο μας και αναφέρουν τη χρήση της μπύρας ως πληρωμή προς εργάτες», δήλωσε ο Δρ Τρόελς Αρμπόλ από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης στη Daily Mail. «Πρόκειται επομένως για διοικητικά έγγραφα ή αποδείξεις. Η μπύρα πιθανότατα είχε υψηλή διατροφική αξία και θεωρούνταν αναπόσπαστο μέρος του τρόπου ζωής αυτών των πρώιμων αστικοποιημένων πληθυσμών.»



Πηγή: skai.gr

