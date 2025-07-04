Εν μέσω αβεβαιότητας για τη συνέχιση της αμερικανικής στήριξης προς την Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την ώρα που η Ουάσιγκτον αναστέλλει την αποστολή πυραύλων Patriot και άλλων κρίσιμων όπλων λόγω χαμηλών αποθεμάτων.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν «πολύ καλά ενημερωμένος» για την κατάσταση στην Ουκρανία, καθώς συζήτησαν «τις δυνατότητες της αντιαεροπορικής άμυνας και συμφώνησαν ότι θα συνεργαστούν για την ενίσχυση της προστασίας στον ουρανό».

Πρόσθεσε ότι συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί ξεχωριστή συνάντηση μεταξύ των ομάδων τους για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι συζήτησαν τις δυνατότητες για κοινή παραγωγή οπλικών συστημάτων, δηλώνοντας πως «είμαστε έτοιμοι για άμεσες συνεργασίες με την Αμερική», καθώς και για πιθανές κοινές αγορές και επενδύσεις.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε στον Ζελένσκι ότι επιθυμεί να βοηθήσει τη χώρα του στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας, μετά την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται ανώνυμο Ουκρανό αξιωματούχο.

Η συνομιλία διήρκεσε περίπου 40 λεπτά, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ο Τραμπ φέρεται να είπε στον Ζελένσκι ότι θα εξετάσει ποια αμερικανικά οπλικά συστήματα έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή πριν την αποστολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με μία από τις πηγές του Axios.

Σημειώνεται ότι η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών πραγματοποιείται μία ημέρα αφότου ο Τραμπ δήλωσε πως είχε μια απογοητευτική συνομιλία με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Ρωσία έπληξε το Κίεβο με τη μεγαλύτερη επίθεση με drones από την έναρξη του πολέμου, λίγες ώρες μετά τη συνομιλία Τραμπ–Πούτιν την Πέμπτη.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε την επίθεση «σκόπιμα μαζική και κυνική».

Μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να σταματήσει την αποστολή ορισμένων όπλων στην Ουκρανία, το Κίεβο προειδοποίησε ότι η κίνηση αυτή θα αποδυναμώσει την άμυνα της χώρας απέναντι στις εντεινόμενες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές και επιθετικές κινήσεις στο πεδίο. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες για την αγορά συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, ώστε να καλυφθεί το κενό.

Ο Τραμπ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς την Πέμπτη, σύμφωνα με το περιοδικό Spiegel, το οποίο επικαλείται κυβερνητικές πηγές. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν την κατάσταση στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς και εμπορικά ζητήματα, ανέφερε το Spiegel την Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

