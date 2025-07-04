Ενισχύει την άμυνά της η Γερμανία εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια λόγω της Ρωσίας.

Σε μία τελευταία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, το Βερολίνο σχεδιάζει να θεσπίσει ένα εθελοντικό πρόγραμμα στρατιωτικής θητείας διάρκειας έξι μηνών, καθώς επιχειρεί να εκπαιδεύσει περισσότερους εφέδρους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα ζητηθεί από εθελοντές να εκπαιδευτούν σε απλά καθήκοντα, όπως υπηρεσίες που αφορούν στη φρούρηση, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενδέχεται να εξεταστεί και το ενδεχόμενο υποχρεωτικής στράτευσης αν η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής.

Καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες–μέλη του ΝΑΤΟ δέχονται παράλληλα πιέσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επενδύσουν περισσότερο στην άμυνά τους μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους επιδιώκει να αυξήσει τον αριθμό των εν ενεργεία στρατιωτών από 180.000 σε 260.000.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.