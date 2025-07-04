Κομισιόν: Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για κατάπαυση πυρός και τερματισμό του πολέμου

«Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για κατάπαυση πυρός, ούτε για τερματισμό του επιθετικού της πολέμου», επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τη νέα χθεσινοβραδινή μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η χθεσινοβραδινή ρωσική επίθεση στην Ουκρανία είναι μια από τις σκληρότερες από την έναρξη του επιθετικού της πολέμου, με 530 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδια για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίμπνερ. «Αυτή η μαζική επίθεση δείχνει ακόμα μία φορά ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για κατάπαυση πυρός, ούτε για τον τερματισμό του επιθετικού της πολέμου», πρόσθεσε η ίδια εκπρόσωπος. Όσον αφορά τη στήριξη της ΕΕ, «συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και του ουκρανικού λαού και θα αυξήσουμε τη βοήθειά μας», ανέφερε η Αν. Χίμπνερ.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Πάολα Πίνιο, επανέλαβε τη χθεσινή δήλωση της Προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από τη Δανία, η οποία με αφορμή την αιφνιδιαστική ανακοίνωση περί διακοπής αμερικανικών όπλων προς το Κίεβο, ανέφερε ότι «αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα για την Ευρώπη, που μας καλεί να ενισχύσουμε τη δική μας υποστήριξη».

Η Φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις αμυντικές ευρωπαϊκές δυνατότητες, όχι μόνο σε επίπεδο ΕΕ, αλλά σε όλη την ήπειρο. "Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει τη στρατιωτική της βοήθεια προς το Κίεβο", δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής από το Όρχους της Δανίας, ενώ πρόσθεσε ότι «είναι επείγον να ασκηθεί πίεση στον Πούτιν για να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

