Ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για επιστροφή στη συμφωνία αποδέσμευσης του 1974 με το Ισραήλ, η οποία δημιούργησε μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ασφαλείας στα Υψίπεδα του Γκολάν.

«Η Συρία φιλοδοξεί να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την επιστροφή στη συμφωνία αποδέσμευσης του 1974», δήλωσε ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Ασαάντ αλ-Σαϊμπανί σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του συριακού ΥΠΕΞ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών Συρίας και ΗΠΑ συζήτησαν επίσης την «επαναλαμβανόμενη ισραηλινή επιθετικότητα εναντίον της νότιας Συρίας», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Το Ισραήλ και η Συρία, όπου ένας ισλαμιστικός συνασπισμός κατέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο, παραμένουν σε σε κατάσταση πολέμου και ο ισραηλινός στρατός έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες επιθέσεις στη γειτονική χώρα τους τελευταίους μήνες.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπαράκ, δήλωσε σε συνέντευξή του στους New York Times που δημοσιεύθηκε χθες Πέμπτη ότι η Συρία και το Ισραήλ διεξάγουν «επί της ουσίας» συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ με στόχο την αποκατάσταση της ηρεμίας κατά μήκος των συνόρων τους.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα του «ενδιαφέρεται» για την εγκαθίδρυση σχέσεων με τη γειτονική Συρία και τον Λίβανο. Τόνισε, ωστόσο, ότι το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να επιστρέψει το τμήμα των συριακών Υψιπέδων του Γκολάν που κατέλαβε το 1967 και προσάρτησε το 1981.

Η Συρία, η οποία έχει παραδεχτεί ότι διεξάγει έμμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ για τη μείωση των εντάσεων, απάντησε ότι είναι «πρόωρες» οι όποιες συζητήσεις για την υπογραφή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ισραήλ.

Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά από περισσότερα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου, το Ισραήλ έστειλε στρατιωτικές δυνάμεις στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ασφαλείας των Υψιπέδων του Γκολάν και πραγματοποίησε εισβολές στο συριακό έδαφος.

Ένα τμήμα αυτού των Υψιπέδων κατακτήθηκε εν μέρει από το Ισραήλ στον Πόλεμο των Εξι Ημερών τον Ιούνιο του 1967, και μια επιπλέον περιοχή περίπου 510 τετραγωνικών χιλιομέτρων καταλήφθηκε από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του Πόλεμος του Γιομ Κιπούρ τον Οκτώβριο του 1973. Στη συνέχεια εκκενώθηκε το 1974, βάσει μιας συμφωνίας αποδέσμευσης που δημιούργησε μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ασφαλείας σχεδόν 80 χλμ.

Η Δύναμη του ΟΗΕ για την Επόπτευση της Απεμπλοκής (UNDOF) είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με αυτή τη συμφωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

