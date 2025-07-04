Ανώτερο στέλεχος της πετρελαϊκής εταιρείας Transneft, που έχει το μονοπώλιο των πετρελαιαγωγών της Ρωσίας, πέθανε ξαφνικά στη Μόσχα, ανακοίνωσε σήμερα η πετρελαϊκή εταιρεία.

Η Transneft αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι ο 62χρονος Αντρέι Μπαντάλοφ, αντιπρόεδρος της εταιρείας, ήταν υπεύθυνος για την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση των τεράστιων δικτύων αγωγών της Transneft.

Στην ανακοίνωση της υπογραμμίζει επίσης ότι ο Μπατάλοφ, ο οποίος εντάχθηκε στην εταιρεία το 2021 «κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης και αγχωτικής περιόδου», είχε βοηθήσει την εταιρεία να ξεπεράσει τις επιπλοκές που σχετίζονται με τα συστήματα πληροφορικής που προέκυψαν από τις δυτικές κυρώσεις.

Η Transneft, η οποία εξήρε τις επαγγελματικές ικανότητες του εκλιπόντος, δεν σχολίασε την αιτία του θανάτου του.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλέστηκε μια πηγή των αστυνομικών αρχών που δήλωσε ότι ο Μπαντάλοφ φαίνεται ότι αυτοκτόνησε και ότι άφησε ένα σημείωμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή από ανεξάρτητες πηγές.

Πηγή: skai.gr

