Τηλεφωνική επικοινωνία με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη γενικότερη κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή είχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με τον Κύπριο ομόλογο του Κωνσταντίνο Κόμπο την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στη σταθερότητα της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας επιβεβαιώθηκε επίσης η ισχυρή συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

