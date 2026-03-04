Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στο σκοτάδι η Κούβα - «Απρόσμενη έξοδος του δικτύου από την κεντρική μονάδα»

«Μια αποσύνδεση του εθνικού συστήματος σημειώθηκε» στο δυτικό και το κεντρικό τμήμα της νήσου, ανακοίνωσε η κουβανική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας (UNE) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Κούβα

Τα δύο τρίτα της επικράτειας της Κούβας, μεταξύ άλλων η Αβάνα, δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα, έπειτα από μια νέα βλάβη στο εθνικό δίκτυο που προκλήθηκε από την «απρόσμενη» αποσύνδεση ενός εκ των κεντρικών μονάδων της νήσου, ανακοίνωσε η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας.

«Μια αποσύνδεση του εθνικού συστήματος σημειώθηκε» στο δυτικό και το κεντρικό τμήμα της νήσου, ανακοίνωσε η κουβανική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας (UNE) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η αποσύνδεση οφείλεται σε μια απρόσμενη έξοδο (του δικτύου) από την κεντρική θερμο-ηλεκτρική μονάδα Antonio Guiteras», που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της νήσου, συμπλήρωσε η εταιρεία. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κούβα Ηλεκτρικό ρεύμα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark