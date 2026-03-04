Το Βέλγιο σχεδιάζει τη δημιουργία διαδρόμου επαναπατρισμού των πολιτών του από τη Μέση Ανατολή, μέσω της Αιγύπτου και σε συνεργασία με το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και τη Γερμανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Belga.

Οι επιχειρήσεις εκκένωσης Βέλγων πολιτών ενδέχεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή, 6 Μαρτίου. Προτεραιότητα δίνεται στους περίπου 1.500 έως 2.000 Βέλγους τουρίστες που έχουν αποκλειστεί στην περιοχή. Συνολικά εκτιμάται ότι βρίσκονται εκεί περίπου 2.000 τουρίστες και 26.000 Βέλγοι κάτοικοι.

Σήμερα το πρωί απογειώθηκε βελγικό στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου MRTT με προορισμό τη Χουργκάντα της Αιγύπτου, στο πλαίσιο προετοιμασίας αερογέφυρας. Ένα μεταγωγικό A400M θα διατεθεί την Πέμπτη και δεύτερο την Παρασκευή.

Ήδη μικρός αριθμός πολιτών έχει επιστρέψει: έξι Βέλγοι από το Ομάν επαναπατρίστηκαν με τη συνδρομή της Ολλανδίας, ενώ περίπου 30 ακόμη αναμένονται με τη βοήθεια του Λουξεμβούργου.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό, μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τόνισε ότι απαιτείται τουλάχιστον μερική κατάπαυση του πυρός για τη δημιουργία ασφαλούς «παραθύρου» επαναπατρισμού, επισημαίνοντας την πολυπλοκότητα της επιχείρησης, η οποία οργανώνεται σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας και τον αρμόδιο υπουργό Τεό Φρανκέν. Σύμφωνα με το υπουργείο, η επιχείρηση επαναπατρισμού θα ξεκινήσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, όπου ο κίνδυνος θεωρείται υψηλότερος και διαμένει μεγάλος αριθμός Βέλγων. Οι πολίτες δεν θα μεταφέρονται απευθείας στο Βέλγιο, αλλά αρχικά σε γειτονικές ασφαλείς χώρες.

Το υπουργείο Άμυνας διαθέτει για την επιχείρηση δύο μεταγωγικά A400M (περίπου 100 θέσεων το καθένα) και ένα Airbus A330 με περίπου 250 θέσεις, ενώ οι αρχές υπογραμμίζουν ότι ο επαναπατρισμός θα διαρκέσει αρκετές ημέρες, καθώς απαιτείται άνοιγμα του εναέριου χώρου και αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

