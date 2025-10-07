Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα, Τρίτη ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες πρέπει να αποκτήσουν δυναμική για να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας.

Παράλληλα, ο Ερντογάν δήλωσε στον Πούτιν ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται για την ειρήνη.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας συζητήθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών της Τουρκίας για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

