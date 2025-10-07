Ο Αλβανός «Ζελένσκι» που σατιρίζει τον Έντι Ράμα θέλει να γίνει δήμαρχος Τιράνων

Φλοριάν Μπίναϊ. Μπορείτε να τον αποκαλείτε ως τον Αλβανό «Ζελένσκι», αναφέρει το Politico. Ο διάσημος στην Αλβανία κωμικός Φλοριάν Μπίναϊ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για δήμαρχος των Τιράνων, με την υποστήριξη του ηγέτη του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος, Σαλί Μπερίσα.

Οι πρόωρες εκλογές θα διεξαχθούν στις 9 Νοεμβρίου στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, μετά την απομάκρυνση του πρώην δημάρχου Εριόν Βελιάι από τη θέση του λόγω φυλάκισης για υποψίες διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται. Ο νικητής των εκλογών θα παραμείνει στη θέση του για δύο χρόνια, μέχρι τις επόμενες εθνικές τοπικές εκλογές.

Ο Μπίναϊ, γνωστός για τις μιμήσεις του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα και τις εμφανίσεις του στην τηλεόραση σε ώρες υψηλής τηλεθέασης, ανακοίνωσε το Σάββατο την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχο Τιράνων.

«Αποφάσισα να ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου για δήμαρχος των Τιράνων... Πιστεύω ότι η συμβολή μου θα προσφέρει, έστω και για μισή θητεία, ελπίδα και ενότητα, βελτιώνοντας τη ζωή όλων των κατοίκων της πρωτεύουσας», έγραψε ο Μπίναϊ σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Μπερίσα - ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με νομικά προβλήματα - εξέφρασε αμέσως τη στήριξή του, σημειώνοντας ότι όλοι οι ψηφοφόροι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα του κωμικού.

Ο Μπερίσα δήλωσε στο Politico ότι «ο Φλοριάν Μπίναϊ είναι ένας ατρόμητος κοινωνικός ακτιβιστής, ένας γενναίος υποστηρικτής των αιτημάτων των πολιτών, ειδικά κατά της διαφθοράς τόσο εντός όσο και εκτός της τηλεόρασης, και ένας εξαιρετικός επικοινωνιολόγος. Ενσαρκώνει ακριβώς αυτό που επιδιώκει η αλβανική αντιπολίτευση, τη ζήτηση για νεανικά δημόσια προφίλ».

Η υποψηφιότητα του Μπίναϊ έχει προκαλέσει συγκρίσεις με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ήταν επιτυχημένος ηθοποιός και κωμικός πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Ωστόσο, δεν είναι όλοι πεπεισμένοι ότι ο Μπίναϊ έχει τα προσόντα για να διαχειριστεί τον ετήσιο προϋπολογισμό της πρωτεύουσας, ύψους 250 εκατ. ευρώ, με τοπικούς σχολιαστές να επισημαίνουν την έλλειψη διοικητικής εμπειρίας του.

«Εδώ μιλάμε για τη διοίκηση μιας πόλης, όχι για καμπαρέ», δήλωσε ο αναλυτής και πρώην πολιτικός του Δημοκρατικού Κόμματος Έντβιν Κουλούρι.

Ο Μπίναϊ θα αντιμετωπίσει την υποψήφια του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος και πρώην υπουργό Παιδείας, Ογκέρτα Μανάστιρλιου, την ακτιβίστρια Εντλίρα Τσεπάνι και τον δάσκαλο, συγγραφέα και αναλυτή Ερμάλ Χασίμτζα. Εκλογές θα διεξαχθούν και σε πέντε άλλους δήμους.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα κατέχει σήμερα 54 από τις 61 εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Πηγή: skai.gr

