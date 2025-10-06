Πούτιν και Νετανιάχου συζήτησαν το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε απόψε το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν εξέφρασε τη «σταθερή θέση της Ρωσίας υπέρ μιας συνολικής λύσης του παλαιστινιακού ζητήματος με βάση τις γνωστές αρχές του διεθνούς δικαίου», ανέφερε το Κρεμλίνο.

Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν επίσης ενδιαφέρον για την αναζήτηση διπλωματικής λύσης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία.

Ο Νετανιάχου επίσης «εξέφρασε τις θερμότερες ευχές του» εν όψει των 73ων γενεθλίων του Πούτιν την Τρίτη.

Πηγή: skai.gr

