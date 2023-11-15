Τηλεφωνική επικοινωνία Μελόνι- Ερντογάν για το Μεσανατολικό

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε σήμερα το μεσημέρι τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με κύριο θέμα την κρίση στην Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, «η Τζόρτζια Μελόνι ευχήθηκε να υπάρξει γρήγορη αποκλιμάκωση της σύρραξης, η οποία δεν πρέπει να διευρυνθεί στην υπόλοιπη περιοχή, και υπογράμμισε τον βασικής σημασίας ρόλο της Τουρκίας, στο πλαίσιο αυτό».

Παράλληλα, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «οι δυο ηγέτες επιβεβαίωσαν την βούλησή τους να συμβάλουν στην ασφάλεια και στην σταθερότητα, σε αυτή την δύσκολη φάση για την περιοχή» Η Ιταλία επανέλαβε την θέση της για άμεση απελευθέρωση των ομήρων από την Χαμάς και για ανθρωπιστικές παύσεις υπέρ του άμαχου πληθυσμού της Γάζας.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, «η Τζόρτζια Μελόνι πληροφόρησε τον συνομιλητή της σχετικά με τις ανθρωπιστικές βοήθειες της Ιταλίας, οι οποίες έφτασαν στον προορισμό τους μέσω Αιγύπτου, και για τις πιθανές νέες πρωτοβουλίες υπέρ του άμαχου πληθυσμού της Γάζας».

Η κυβέρνηση της Ρώμης, τέλος, έκανε γνωστό ότι «οι δυο ηγέτες υπογράμμισαν την σημασία του να διατηρηθεί στενός συντονισμός σχετικά με την εξέλιξη της κρίσης ενώ εκφράσθηκε η προσδοκία να μπορέσει να προκύψει, σύντομα, ευκαιρία για μια νέα συνάντηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

