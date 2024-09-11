O 35χρονος δρομέας κατέρρευσε και πέθανε την Κυριακή μετά την ολοκλήρωση ενός ημιμαραθωνίου στην Disneyland στο Anaheim της Καλιφόρνια, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια καύσωνα, μόλις μία ημέρα αφότου εξέφρασε την ανησυχία του για τις υψηλές θερμοκρασίες σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok.

Ο Μπόμπι Γκρέιβς, ο οποίος ήταν γνωστός με το όνομα Κάλεμπ στη δημοφιλή σελίδα του στο TikTok (@calebgtravels), έσφιξε το στήθος του καθώς διέσχιζε τη γραμμή τερματισμού του ημιμαραθωνίου του Χάλογουιν της Ντίσνεϋλαντ γύρω στις 7 το πρωί και στη συνέχεια πιάστηκε από έναν εθελοντή, καθώς κατέρρευσε, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Το προσωπικό της πυροσβεστικής και η ομάδα διάσωσης έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν τον Γκρέιβς στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Λοχία Ματ Σάτερ της αστυνομίας του Άναχαϊμ. «Δυστυχώς, προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν για περίπου μία ώρα και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο».

Τι δήλωσε λίγες ώρες πριν τον θάνατό του

Ο Γκρέιβς είχε εκφράσει νωρίτερα επιφυλάξεις για την υψηλή θερμοκρασία πριν τρέξει τον αγώνα, ο οποίος διεξήχθη τη στιγμή που ακραίος καύσωνας έπληττε την Καλιφόρνια.

«Ο ημιμαραθώνιος της Disneyland - ο ημιμαραθώνιος του Halloween - είναι αύριο και είμαι οριακά ανήσυχος τώρα», είπε σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε το Σάββατο στον λογαριασμό του στο TikTok.

«Πήγα έξω σήμερα γύρω στις δύο, που είναι ίσως το πιο ζεστό κομμάτι της ημέρας, και είχε περίπου 90 βαθμούς (32 βαθμούς Κελσίου)».

Σε άλλο σημείο του βίντεο ο Γκρέιβς είπε στους 18.000 ακολούθους του: «Έχω κάποια ευαισθησία, δεν ξέρω αν είναι προσωρινή ή μακροπρόθεσμη, στη θερμότητα. Επειδή ήμουν έξω για περίπου 20 λεπτά, περπατούσα με τον σκύλο μου και έκανε ζέστη, αλλά ένιωθα μια χαρά… και αφού πέρασαν 10 λεπτά από την επιστροφή μου, λιποθύμησα».

Πριν ξεκινήσει ο ημιμαραθώνιος, ο Γκρέιβς προέτρεψε τους συμμετέχοντες να παραμείνουν ασφαλείς, προειδοποιώντας: «Θυμηθείτε ότι θα κάνει ζέστη. Μείνετε ενυδατωμένοι και ακούστε το σώμα σας», έγραψε ο Graves στη λεζάντα. «Καλή επιτυχία σε όλους τους δρομείς!»

Η απάντηση της Disneyland

Ένας εκπρόσωπος του Disneyland Resort δήλωσε σύμφωνα με την The Guardian, ότι ο χώρος ήταν «βαθιά λυπημένος για αυτήν την τραγική απώλεια και οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους του Caleb σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

