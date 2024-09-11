Θέμα στη Corriere della Sera ο φόρος κρουαζιέρας στην Ελλάδα

"Με έναν φόρο ύψους 20 ευρώ για όλους τους τουρίστες που θα αποβιβάζονται στη Μύκονο και στη Σαντορίνη από κρουαζιερόπλοια. Με αυτό τον τρόπο, η ελληνική κεντροδεξιά κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σκοπεύει μα αντιμετωπίσει τον μαζικό τουρισμό ο οποίος, τα καλοκαίρια, μετατρέπει κάποια ειδυλλιακά μέρη σε κόλαση", γράφει σε άρθρο της, η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

"Όταν ο φόρος αυτός θα αρχίσει να επιβάλλεται, μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο θα μπορούν να εισπραχθούν από 300 μέχρι 400 χιλιάδες ευρώ και, συνολικά, κάθε καλοκαίρι, τουλάχιστον 30 εκατομμύρια ευρώ", προσθέτει η εφημερίδα.

"Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε ότι μέρος των εισπράξεων αυτών θα ανακατανεμηθεί στις τοπικές κοινωνίες, χωρίς να δώσει, όμως, περισσότερες λεπτομέρειες", γράφει η Corriere.

Η εφημερίδα του Μιλάνου υπενθυμίζει, τέλος, ότι και η Ιταλία αντιμετώπιζε πρόβλημα μαζικού τουρισμού, το οποίο οδήγησε τον δήμο της Βενετίας να υιοθετήσει, πειραματικά και συνολικά για είκοσι εννέα ημέρες, εισιτήριο εισόδου ύψους 5 ευρώ για όσους τουρίστες την επισκέπτονται χωρίς να έχουν κλείσει διανυκτέρευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.