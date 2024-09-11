Θέμα στη Corriere della Sera ο φόρος κρουαζιέρας στην Ελλάδα

"Με έναν φόρο ύψους 20 ευρώ για όλους τους τουρίστες που θα αποβιβάζονται στη Μύκονο και στη Σαντορίνη από κρουαζιερόπλοια. Με αυτό τον τρόπο, η ελληνική κεντροδεξιά κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σκοπεύει μα αντιμετωπίσει τον μαζικό τουρισμό ο οποίος, τα καλοκαίρια, μετατρέπει κάποια ειδυλλιακά μέρη σε κόλαση", γράφει σε άρθρο της, η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.
"Όταν ο φόρος αυτός θα αρχίσει να επιβάλλεται, μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο θα μπορούν να εισπραχθούν από 300 μέχρι 400 χιλιάδες ευρώ και, συνολικά, κάθε καλοκαίρι, τουλάχιστον 30 εκατομμύρια ευρώ", προσθέτει η εφημερίδα.
"Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε ότι μέρος των εισπράξεων αυτών θα ανακατανεμηθεί στις τοπικές κοινωνίες, χωρίς να δώσει, όμως, περισσότερες λεπτομέρειες", γράφει η Corriere.
Η εφημερίδα του Μιλάνου υπενθυμίζει, τέλος, ότι και η Ιταλία αντιμετώπιζε πρόβλημα μαζικού τουρισμού, το οποίο οδήγησε τον δήμο της Βενετίας να υιοθετήσει, πειραματικά και συνολικά για είκοσι εννέα ημέρες, εισιτήριο εισόδου ύψους 5 ευρώ για όσους τουρίστες την επισκέπτονται χωρίς να έχουν κλείσει διανυκτέρευση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.