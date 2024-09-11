Λογαριασμός
Ισραηλινό χτύπημα σε σχολείο – καταφύγιο στη Γάζα: Τουλάχιστον 14 νεκροί (Βίντεο)

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σε αεροπορική επίθεση του Ισραήλ σε καταφύγιο - σχολείο στον καταυλισμό Nuseirat στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας

Γάζα

Η Παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα δήλωσε ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σε αεροπορική επίθεση του Ισραήλ σε καταφύγιο που μετατράπηκε σε σχολείο στον καταυλισμό Nuseirat στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το Αljazeera, οι υπάλληλοι έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να προσπαθούν να βρουν επιζώντες. «Έσκαβαν τα ερείπια με γυμνά χέρια λόγω έλλειψης βασικού εξοπλισμού», σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Αljazeera στο πεδίο.

Εκτός από τις 14 σορούς που ανασύρθηκαν, ένας άγνωστος αριθμός τραυματιών έχουν μεταφερθεί σε κοντινά νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένου του νοσοκομείου Al-Aqsa Martyrs στο Deir el-Balah.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι η αεροπορία στόχευσε κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς.

Χωρίς να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία, ανέφερε ότι το συγκρότημα χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή επιθέσεων κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα και κατά του Ισραήλ.

