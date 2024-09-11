Η Παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα δήλωσε ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σε αεροπορική επίθεση του Ισραήλ σε καταφύγιο που μετατράπηκε σε σχολείο στον καταυλισμό Nuseirat στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

The Palestinian Civil Defence says at least 14 people, including women and children, have been killed in an Israeli air attack on a school-turned-shelter in Nuseirat camp in central Gaza Strip. pic.twitter.com/U7GIOwcokF September 11, 2024

Σύμφωνα με το Αljazeera, οι υπάλληλοι έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να προσπαθούν να βρουν επιζώντες. «Έσκαβαν τα ερείπια με γυμνά χέρια λόγω έλλειψης βασικού εξοπλισμού», σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Αljazeera στο πεδίο.

Εκτός από τις 14 σορούς που ανασύρθηκαν, ένας άγνωστος αριθμός τραυματιών έχουν μεταφερθεί σε κοντινά νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένου του νοσοκομείου Al-Aqsa Martyrs στο Deir el-Balah.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

"9 martyrs and a large number of wounded by the Israeli aircraft bombing the school of ""Jaouni" Sheltering displaced people in the Nuseirat camp in the central Gaza Strip. pic.twitter.com/hLPTkcACsa — Palestine Daily News ✌️🇵🇸✌️ (@Palestinedaily1) September 11, 2024

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι η αεροπορία στόχευσε κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς.

Χωρίς να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία, ανέφερε ότι το συγκρότημα χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή επιθέσεων κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα και κατά του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

