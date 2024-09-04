Κύμα καύσωνα θα πλήξει τις δυτικές ακτές των ΗΠΑ - Στους 45 βαθμούς η θερμοκρασία στην Καλιφόρνια

Η δυτική ακτή των ΗΠΑ προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ακραίες θερμοκρασίες, με το θερμόμετρο σε πόλεις που βρίσκονται στην έρημο να αναμένεται να φτάσει έως τους 49 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Φίνιξ στην Αριζόνα συμπλήρωσε 100 συναπτές ημέρες κατά τη διάρκεια των οποίων η θερμοκρασία δεν έχει πέσει κάτω από τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Στην Καλιφόρνια η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 45 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ένας αντικυκλώνας θα προκαλέσει την άνοδο της θερμοκρασίας πάνω από τα κανονικά επίπεδα, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και 10 βαθμούς περισσότερο από το κανονικό.

Το κύμα καύσωνα θα ξεκινήσει σήμερα το μεσημέρι και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει ως την Παρασκευή το βράδυ, όπως ανέφερε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Στην πολυτελή συνοικία Γούντλαντ Χιλς, που βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από το Μαλιμπού, αναμένεται ότι θα καταγραφεί η υψηλότερη θερμοκρασία στην κομητεία του Λος Άντζελες.

Η Κάρεν Μπας, δήμαρχος της πόλης, ανακοίνωσε ότι πολλοί κλιματιζόμενοι χώροι θα είναι ανοικτοί για τους πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση σε κλιματισμό.

Οι παράκτιες περιοχές του Λος Άντζελες, στις οποίες μέχρι στιγμής φέτος το καλοκαίρι ήταν πιο ήπιο, αυτή τη φορά θα δουν θερμοκρασίες αντίστοιχες με αυτές των περιοχών που βρίσκονται μακριά από τον Ειρηνικό ωκεανό, σύμφωνα με τον κλιματολόγο Ντάνιελ Σουέιν.

«Οι περισσότερες περιοχές που βρίσκονται κοντά στις ακτές είχαν γλιτώσει από τις θερμοκρασίες ρεκόρ αυτού του καλοκαιριού», κάτι που σημαίνει ότι «αν και στο μεγαλύτερο μέρος της Καλιφόρνιας το καλοκαίρι έσπασε ρεκόρ από άποψη υψηλών θερμοκρασιών, αυτό δεν επηρέασε την πλειονότητα των κατοίκων», καθώς οι περισσότεροι ζουν στις παράκτιες περιοχές, εξήγησε ο ίδιος.

Στην Κοιλάδα του Θανάτου, μια από τις πιο ζεστές περιοχές της Γης, το θερμόμετρο θα φτάσει τους 47° Κελσίου, λίγο κάτω από τους 50° Κελσίου που καταγράφηκαν τον Ιούλιο.

Η γειτονική πολιτεία Αριζόνα επίσης θα πληγεί από τον καύσωνα. Στην πόλη Φίνιξ η χθεσινή ημέρα -- η Τρίτη-- ήταν η εκατοστή στη διάρκειας της οποίας η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 38° Κελσίου.

Το προηγούμενο αντίστοιχο ρεκόρ χρονολογείται από το 1993, όταν η θερμοκρασία στο Φίνιξ παρέμεινε πάνω από τους 38° Κελσίου επί 76 ημερες.

Τα επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα αποτελούν ένδειξη της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από την εξάρτηση των ανθρώπων από τα ορυκτά καύσιμα, επισημαίνουν οι επιστήμονες.

Πρόσφατη έρευνα της Αμερικανικής Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA), που ανέλυσε τα δεδομένα από 50 μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μέση συχνότητα των κυμάτων καύσωνα διπλασιαζόταν κάθε χρόνο τη δεκαετία του 1960 και εξαπλασιαζόταν κάθε χρόνο τις δεκαετίες 2010 και 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

