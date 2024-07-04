Τι τρέχει με τον Τζο Μπάιντεν; 

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο Λευκός Οίκος αρνείται τις αναφορές πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, ζυγίζει εάν η υποψηφιότητά του παραμένει βιώσιμη, τη στιγμή που οι φωνές εντός του Δημοκρατικού κόμματος περί αντικατάστασής του φέρεται να δυναμώνουν.

Βασικός πολιτικός του σύμμαχος, μιλώντας στους Τάιμς της Νέας Υόρκης, ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει πλήρως προσηλωμένος στις προσπάθειες επανεκλογής του, μολονότι γνωρίζει, ότι οι επικείμενες δημόσιες εμφανίσεις του πρέπει να είναι επιτυχημένες, προκειμένου να πείσει ότι μπορεί να συνεχίσει στον προεκλογικό αγώνα για την επανεκλογή του.

Πιο αναλυτικά, «ο Μπάιντεν είπε σε βασικό του πολιτικό σύμμαχο ότι εξετάζει εάν θα συνεχίσει στην κούρσα». Με αυτόν τον τίτλο η αμερικανική εφημερίδα New York Times, χωρίς να κατονομάσει τον σύμμαχό Μπάιντεν, τον οποίο επικαλείται, υπογράμμισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος γνωρίζει πως φαίνεται να μην είναι σε θέση να «σώσει» την υποψηφιότητά του, εάν δεν καταφέρει να πείσει τους πολίτες τις επόμενες ημέρες, ότι παραμένει ο κατάλληλος για τη θέση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Λευκός Οίκος διέψευσε το δημοσίευμα χαρακτηρίζοντάς το «απολύτως ψευδές», ενώ στο πρόγραμμα Μπάιντεν τα επόμενα 24ωρα βρίσκεται μία συνέντευξη που θα δώσει αύριο, Παρασκευή, στον Τζορτζ Στεφανόπουλο του ABC News, καθώς και προεκλογικές στάσεις σε Πενσιλβάνια και Ουισκόνσιν.

Θα έχει προηγηθεί η συνάντησή του με κυβερνήτες του Δημοκρατικού κόμματος, στην οποία – σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN – θα συμμετάσχει και ο Γκάβιν Νιούσομ από την Καλιφόρνια, το όνομα του οποίου φιγουράρει ψηλά και δυνατά στη λίστα με τους πιθανούς διαδόχους του Αμερικανού προέδρου.

Η σχετική συζήτηση άνοιξε αμέσως μετά την εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν την περασμένη εβδομάδα στο καταστροφικό, όπως αποδείχθηκε, για τους Δημοκρατικούς debate απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας, ο Αμερικανός πρόεδρος έμοιαζε να καταρρέει ψάχνοντας τις λέξεις, ενώ τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν, τελικά, έχασε εντελώς τον ειρμό της σκέψης του.

Από το πρώτο λεπτό στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών άρχισαν οι ψίθυροι για ζημιά που δεν διορθώνεται, ενώ μία εβδομάδα μετά οι φωνές έχουν πια δυναμώσει με τη συζήτηση πλέον περί απόσυρσης του Μπάιντεν να παραμένει ανοιχτή.

Ενδεικτική είναι η στάση που διατήρησε σε συνέντευξή της στο αμερικανικό δίκτυο MSNBC, η τέως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την εμφάνιση Μπάιντεν στην τηλεμαχία που διοργάνωσε το CNN στην Ατλάντα με την ίδια να τονίζει πως εύλογα διερωτάται κανείς εάν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός ή, απλώς, για ένα επεισόδιο.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναλυτές εξετάζουν τη στάση που διατηρεί το στρατόπεδο Ομπάμα. Άλλωστε, ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε αντιπρόεδρος του 44ου Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του debate, ο Μπαράκ Ομπάμα συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Μπάιντεν. Το επιτελείο του Αμερικανού προέδρου σχολιάζοντας την επικοινωνία των δύο ανδρών είπε ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ επαναβεβαίωσε την «αταλάντευτη υποστήριξή» του προς τον υποψήφιο των Δημοκρατικών, αλλά το στρατόπεδο Ομπάμα δεν προχώρησε ποτέ σε κανένα σχόλιο σχετικά.

Την ίδια στιγμή, δημοσκόπηση για το Puck News δείχνει ότι το 40% των ψηφοφόρων Μπάιντεν το 2020, αυτή τη στιγμή, τάσσεται υπέρ της απόσυρσής του από την κούρσα. Δημοσκόπηση της Ipsos για το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη, έδειξε, επίσης, ότι ένας στους τρεις ψηφοφόρους των Δημοκρατικών πιστεύουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να αποσυρθεί, ενώ στην ίδια δημοσκόπηση η πρώην Πρώτη Κυρία Μισέλ Ομπάμα, η οποία και δεν έχει εκλεγεί ποτέ σε κανένα αξίωμα, εμφανίζεται να κερδίζει τον Ντόναλντ Τραμπ με ποσοστό 50% έναντι 39%.

Μέχρι και το απόγευμα της Τρίτης, σύμφωνα με βοηθό των Δημοκρατικών, 25 μέλη του κόμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων φέρεται να προετοιμάζονταν να καλέσουν τον Μπάιντεν να κρεμάσει τα παπούτσια του με το επιτελείο της προεκλογικής του εκστρατείας, ωστόσο, να υποβαθμίζει τις σχετικές αναφορές τονίζοντας ότι από την περασμένη εβδομάδα έχουν συλλέξει 38 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές.

Από την πλευρά του, πάντως, ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν σε εκδήλωση στην Βιρτζίνια, απέδωσε την αποκαρδιωτική του εμφάνιση στην τηλεμαχία στα πολλά ταξίδια, τα οποία έχει κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όπως είπε, «δεν πρόκειται για δικαιολογία, αλλά για μία εξήγηση» υπογραμμίζοντας ότι «δεν άκουσα τους συνεργάτες μου και κόντεψα να κοιμηθώ επί σκηνής».

Στην περίπτωση που ο Τζο Μπάιντεν αποφασίσει να αποσυρθεί, επικρατέστερη υποψήφια για να πάρει τα ηνία της προεκλογικής κούρσας, σύμφωνα με το Reuters, είναι και η αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Κάμαλα Χάρις, η οποία όμως στην ίδια δημοσκόπηση του Reuters που μέτρησε τη δημοφιλία της Μισέλ Ομπάμα έναντι του Ντόναλντ Τραμπ, βγαίνει ηττημένη με μία ποσοστιαία μονάδα διαφορά.

Το βράδυ της Τετάρτης ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να βάλει τελεία και παύλα σε όλα τα σενάρια και τις φήμες με την εκπρόσωπο Καρίν Ζαν Πιέρ να ξεκαθαρίζει πως ο Αμερικανός πρόεδρος «συνεχίζει την εκστρατεία» του και τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου να επισημαίνει ότι «την περασμένη Πέμπτη ο πρόεδρος δεν είχε μία καλή βραδιά, αλλά πρόκειται μόνον για ένα βράδυ. Έχει καταφέρει τόσα για τον αμερικανικό λαό και θα καταφέρει ακόμη περισσότερα».

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το CBSκαι ο ίδιος ο Μπάιντεν προσπάθησε να κλείσει εκ νέου τα στόματα μιλώντας σε συνεργάτες του. «Οι τελευταίες ημέρες ήταν δύσκολες. Είμαι σίγουρος ότι λαμβάνετε πολλά τηλεφωνήματα. Είμαι σίγουρος ότι και εσείς θα έχετε ερωτήσεις. Επιτρέψτε μου να σας πω, όσο πιο ξεκάθαρα μπορώ (…) πως είμαι ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος. (…) Δεν αποσύρομαι», φέρεται να τόνισε με την ελπίδα να σβήσει τον πανικό και να κάνει την αμφισβήτηση προς το πρόσωπό του να κοπάσει. Εάν θα τα καταφέρει είναι η συζήτηση της επόμενης ημέρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.