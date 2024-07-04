Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Άνοιξαν οι κάλπες των βουλευτικών εκλογών στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις αναμένεται αλλαγή σκυτάλης στην Ντάουνινγκ Στριτ μετά από 14 χρόνια, με νίκη των Εργατικών του σερ Κιρ Στάρμερ έναντι των Συντηρητικών του Ρίσι Σούνακ.

Η εκλογική διαδικασία για περίπου 46 εκατ. ψηφοφόρους θα ολοκληρωθεί στις 10 τη νύχτα τοπική ώρα. Αμέσως μετά τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα (BBC, ITV, Sky News) θα παρουσιάσουν κοινή δημοσκόπηση εξόδου σε συνεργασία με την εταιρεία Ipsos.

Οι κάλπες από τα εκλογικά τμήματα θα μεταφερθούν στα κέντρα καταμέτρησης καθεμίας εκ των 650 περιφερειών για καταμέτρηση των ψηφοδελτίων.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να αρχίσουν να προκύπτουν για τις πρώτες λίγες έδρες σχεδόν μιάμιση ώρα αργότερα. Παραδοσιακά υφίσταται μία άτυπη «κούρσα ταχύτητας» μεταξύ του Σάντερλαντ και του Νιούκαστλ στη ΒΑ Αγγλία για το ποια περιοχή θα ανακηρύξει τον πρώτο νικητή, με το Σάντερλαντ να «κερδίζει» σε κάθε εκλογική διαδικασία από το 1992 και μετά, πλην των δύο τελευταίων (2017 και 2019). Φέτος πάντως το Σάντερλαντ αναμένεται να ανακτήσει τον άτυπο τίτλο.

Πάντως ο κύριος όγκος των αποτελεσμάτων αναμένεται τα ξημερώματα της Παρασκευής (2-6 πμ τοπική ώρα), με το σχεδόν οριστικό αποτέλεσμα να έρχεται πριν από τις 9 το πρωί της Παρασκευής. Το κρίσιμο ερώτημα του κατά πόσο το πρώτο κόμμα θα εξασφαλίσει αυτοδυναμία εκτιμάται ότι θα έχει απαντηθεί πριν από τις 4 τα ξημερώματα.

Το εκλογικό σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι αμιγώς μονοεδρικό, δηλαδή όποιος υποψήφιος συγκεντρώσει απόψε τις περισσότερες ψήφους σε καθεμία από τις 650 περιφέρειες αναδεικνύεται βουλευτής. Για να προκύψει αυτοδυναμία ένα κόμμα πρέπει να συγκεντρώσει 326 έδρες.

Στην περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδυναμία, το πρώτο σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα δύναται να αναζητήσει περιθώρια συνεργασίας με μικρότερα κόμματα για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού (όπως εκείνη του Ντέιβιντ Κάμερον το 2010 με τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες) ή να αποφασίσει να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας με στήριξη από μικρότερα κόμματα είτε παγίως είτε σε κρίσιμα νομοσχέδια (όπως εκείνη της Τερέζα Μέι το 2017 με το DUP).

Σημειώνεται δε πως οι σημερινές εκλογές γίνονται με σημαντικές αλλαγές συνόρων σε 584 από τις 650 εκλογικές περιφέρειες ανά τη χώρα. Η αλλαγή έχει γίνει ώστε να υπάρχει πιο ισότιμη κατανομή πληθυσμού, δηλαδή περίπου 72.000 ψηφοφόροι ανά περιφέρεια.

Σύμφωνα με τον μέσο όρο των τελευταίων δημοσκοπήσεων, οι Εργατικοί διατηρούν προβάδισμα της τάξης του 20% έναντι των Συντηρητικών στην πρόθεση ψήφου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.