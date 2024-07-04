Διαδηλωτές ανέβηκαν σήμερα στην οροφή του κτιρίου του αυστραλιανού κοινοβουλίου στην Καμπέρα και κρέμασαν πανό με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Σε εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, διακρίνονται τουλάχιστον τέσσερις διαδηλωτές που είχαν καλύψει τα πρόσωπά τους να ξεδιπλώνουν πανό που έγραφαν συνθήματα υπέρ της απελευθέρωσης της Παλαιστίνης και εναντίον του Ισραήλ. Ένας ακτιβιστής πήρε ένα μεγάφωνο και κατηγόρησε το Ισραήλ για «εγκλήματα πολέμου» στη Λωρίδα της Γάζας. «Δεν ξεχνούμε, δεν θα συγχωρήσουμε και θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε», συμπλήρωσε.

Οι διαδηλωτές μάζεψαν τα πανό και απομακρύνθηκαν, συνοδεία αστυνομικών, περίπου μιάμιση ώρα αργότερα.

Πρόκειται για σοβαρό περιστατικό παραβίασης των μέτρων ασφαλείας του κοινοβουλίου, κατήγγειλε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο γερουσιαστής Τζέιμς Πάτερσον του αντιπολιτευόμενου Φιλελεύθερου Κόμματος της Αυστραλίας. Υπενθύμισε πως έγιναν δαπανηρές μετατροπές στο κτίριο προκειμένου να αποτρέπονται τέτοιες εισβολές. «Απαιτείται η διεξαγωγή έρευνας», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

