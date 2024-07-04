«Ψήφος εμπιστοσύνης» από Δημοκρατικούς κυβερνήτες στον Μπάιντεν μετά από συνάντηση που είχαν μαζί του

Οι Δημοκρατικοί κυβερνήτες τριών αμερικανικών πολιτειών – της Νέας Υόρκης, της Μινεσότας και του Μέριλαντ – εξέφρασαν χθες Τετάρτη την εμπιστοσύνη τους στον Τζο Μπάιντεν, υπογραμμίζοντας ότι κατά τη συνάντησή τους με τον πρόεδρο των ΗΠΑ είχαν μια ειλικρινή συζήτηση, στον απόηχο της πρώτης τηλεμαχίας μεταξύ των υποψηφίων στις προσεχείς προεδρικές εκλογές.

«Ήμασταν ειλικρινείς για τα σχόλια που λαμβάνουμε», είπε σε δημοσιογράφους ο κυβερνήτης του Μέριλαντ, Γουές Μουρ. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, δεν έκρυψε την αισιοδοξία της μετά τη συζήτηση με τον πρόεδρο Μπάιντεν.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της Μινεσότας Τιμ Γουόλζ σημείωσε πως ο Τζο Μπάιντεν είχε μια κακή βραδιά στο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά εξέφρασε τη βεβαιότητα πως είναι ικανός να ασκήσει τα καθήκοντα του προέδρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

