Συνεννόηση Μελόνι με τους Ευρωπαίους ηγέτες πριν τη συνάντηση με τον Τραμπ

Η Τζόρτζια Μελόνι θα επιχειρήσει σήμερα κατά τη συνάντησή της με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ καθώς πρόκειται για την πρώτη Ευρωπαία ηγέτη που συναντά τον Αμερικανό πρόεδρο αφότου αυτός ανακοίνωσε και κατόπιν ανέστειλε μέρος των δασμών.

Πριν αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον, η Τζόρτζια Μελόνι συζήτησε για τη συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο απερχόμενος καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, καθώς και ο διάδοχός του, Φρίντριχ Μερτς, επίσης συνομίλησαν με τη Μελόνι, σύμφωνα με δημοσιεύματα της γερμανικής έκδοσης του Politico.

Σημειώνεται ότι ο Σολτς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει συνάντηση με τον Τραμπ, ενώ το αίτημα του Μερτς εκκρεμεί.

Κατά τη συνάντηση αναμένεται ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να θέσει το ζήτημα της ενίσχυσης των αμερικανικών εξαγωγών ενέργειας και προώθησης της συνεργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.



