ΗΠΑ: Η Γαλλία να αναλάβει την ευθύνη για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ προέτρεψε τη Γαλλία να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες και, μαζί με άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ, να αναλάβει την πρωταρχική ευθύνη για τη συμβατική άμυνα της Ευρώπης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ την Πέμπτη.

Η δήλωση του επικεφαλής εκπρόσωπου του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, πραγματοποιήθηκε μετά τη συνάντηση μεταξύ του Χέγκσεθ και του Γάλλου ομολόγου του Σεμπαστιάν Λεκορνί στην Ουάσιγκτον.

Ο Πάρνελ είπε ότι οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις προσπάθειες για μια «διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

