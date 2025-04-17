Μελόνι: Η Επικίνδυνη Αποστολή στην Αυλή του Τραμπ

Όταν η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επισκεφθεί την Ουάσιγκτον για μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που προσπαθεί να συνάψει συμφωνία για το εμπόριο, θα παίξει το δικό της «βαρύ χαρτί».

Λίγοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα μπορούσαν να είναι καλύτεροι απεσταλμένοι στην αυλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η 48χρονη Μελόνι ηγείται της πιο δεξιάς κυβέρνησης της Ιταλίας από τον Μπενίτο Μουσολίνι, και κατατάσσεται μεταξύ των εκλεκτών ηγετών του Τραμπ. Την έχει περιγράψει ως μια «υπέροχη γυναίκα», την οποία φιλοξενεί στο Μαρ-α-Λάγκο και την προσκάλεσε στην ορκωμοσία του τον Ιανουάριο.

Αμφότεροι συμφωνούν στην απομάκρυνση των μεταναστών και την άντι-woke ατζέντα. Και οι δύο επικρίνουν δικαστές που δεν αποφαίνονται υπέρ τους. Η Μελόνι ήταν επίσης μια από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που υπερασπίστηκε τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς μετά την αμφιλεγόμενη ομιλία του στο Μόναχο, στην οποία επέπληξε την Ευρώπη επειδή απομονώνει τα ακροδεξιά κόμματα.

Το ερώτημα τώρα είναι αν η Μελόνι μπορεί πραγματικά να είναι η γέφυρα προς τον Τραμπ που ισχυρίζεται ότι είναι. Η ΕΕ αγωνίζεται για να επωφεληθεί από την αναστολή 90 ημερών στους «ανταποδοτικούς» δασμούς των ΗΠΑ, καθώς και για την ανάκληση των φόρων των ΗΠΑ που έχουν ήδη επιβληθεί στον χάλυβα και τα αυτοκίνητα. Η συνάντησή της με τον Τραμπ έρχεται καθώς οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον φαίνονται ακόμη μακριά από μια εμπορική συμφωνία μετά από έναν νέο γύρο συνομιλιών τη Δευτέρα, αλλά και κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής εβδομάδας για τις σχέσεις Ιταλίας-ΗΠΑ. Μετά την επίσκεψή της στον Λευκό Οίκο, η Μελόνι θα επιστρέψει γρήγορα στη Ρώμη για να φιλοξενήσει τον επισκέπτη Βανς στην ιταλική πρωτεύουσα την Παρασκευή.

«Έχουν πολύ καλές σχέσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ και η Τζόρτζια Μελόνι, και η πρωθυπουργός θα ήθελε να βοηθήσει [την Ευρώπη] να πετύχει έναν στόχο», δήλωσε ο Νικόλα Προκατσίνι, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το κόμμα των Αδελφών της Ιταλίας της Μελόνι και στενός πολιτικός σύμμαχος του πρωθυπουργού. «Ο στόχος θα μπορούσε να είναι μια συμφωνία με εκατέρωθεν μηδενικούς δασμούς.

Ο Προκατσίνι είπε ότι η Ιταλία αναγνωρίζει την εμπορική ανισορροπία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεσμεύεται να λάβει μέτρα για να τη διορθώσει. Είπε ότι η Μελόνι, η οποία επέκρινε τους δασμούς του Τραμπ, αλλά προειδοποίησε επίσης την Ευρώπη να μην απαντήσει με περισσότερους δικούς της δασμούς, μπορεί να προτείνει την αγορά περισσότερου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ - κάτι που ο Τραμπ διεμήνυσε ότι επιθυμεί. Ο ιταλικός Τύπος ανέφερε επίσης ότι η Μελόνι μπορεί να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προσφέροντας δεσμεύσεις για ταχεία αύξηση των ιταλικών αμυντικών δαπανών καθώς και μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες από ιταλικές εταιρείες, μαζί με μια πιθανή πώληση στις ΗΠΑ ενός εξελιγμένου συστήματος προστασίας των συνόρων από την ιταλική αμυντική βιομηχανία Leonardo.

Οι διαπραγματευτές της ΕΕ έχουν ήδη προσφέρει στην κυβέρνηση Τραμπ περισσότερες αγορές αμερικανικού LNG και μηδενικούς δασμούς σε βιομηχανικά αγαθά. Μέχρι στιγμής, αυτές οι προτάσεις έχουν δώσει ελάχιστα σημάδια σημαντικής προόδου.

Η Μελόνι ως αγγελιοφόρος

Μιλώντας σε Ιταλούς επιχειρηματικούς ηγέτες την Τρίτη, η Τζόρτζια Μελόνι μίλησε με ειλικρίνεια για το ηράκλειο έργο που είχε μπροστά της. «Δεν νιώθω πίεση, όπως μπορείτε να φανταστείτε, για τις επόμενες δύο μέρες», είπε. «Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, όπως πάντα. Σίγουρα γνωρίζω τι εκπροσωπώ και γνωρίζω τι προστατεύω».

Για αυτήν, η επίσκεψη είναι υψηλού κινδύνου. Η Μελόνι ρισκάρει το πολιτικό της κεφάλαιο τόσο στην Ευρώπη όσο και στο εσωτερικό σε μια συνάντηση με πιθανά αρνητικά αποτελέσματα. Εάν επιστρέψει με άδεια χέρια, η αντίληψη ότι ευνοείται από τον Τραμπ θα μπορούσε να αρχίσει να αμφισβητείται. Αν βγει από την πόρτα του Λευκού Οίκου με οφέλη για την Ιταλία, αντί για ολόκληρης της ΕΕ των 27 εθνών. — όπως ζήτησαν ορισμένοι στον δεξιό συνασπισμό της — κινδυνεύει να διχάσει το μπλοκ σε μια εποχή που η ενότητα θεωρείται πρωταρχικής σημασίας για την αντιμετώπιση του εμπορικού πολέμου της Ουάσιγκτον.

«Είναι δύσκολο να αντιληφθείς τι μπορεί να πάρει», είπε η Ναθαλί Τότσι, διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων με έδρα τη Ρώμη. «Το μεγάλο έπαθλο - ας πούμε, μια σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ – μοιάζει με όνειρο θερινής νυκτός. Οι σκληρές διαπραγματεύσεις για το εμπόριο δεν είναι συζητήσεις που γίνονται σε αυτό το επίπεδο» πρόσθεσε η Τότσι.

Είναι «πιο εύκολο να δεις τι μπορεί να χάσει η Μελόνι αν ο Τραμπ είναι αρκετά έξυπνος… για να παίξει διαίρει και [βασίλευε]», σχολίασε η Τότσι. «Κατά μία έννοια, το καλύτερο που μπορεί κανείς να ελπίζει είναι ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς κανένα περιστατικό. Αυτό από μόνο του θα αποτελούσε επιτυχία».

Παρόλα αυτά, το ταξίδι της αντιμετωπίζεται θετικά στις Βρυξέλλες, όπου οι αξιωματούχοι προσπαθούν να βρουν την ευκαιρία να επανεκκινήσουν τις συνομιλίες μετά το δασμολογικό μπαράζ του Τραμπ. Ορισμένοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες γνωρίζουν επίσης καλά ότι ο Τραμπ, που του αρέσει να κοροϊδεύει την ΕΕ, αδιαφορεί για τους επικεφαλής του μπλοκ, προτιμώντας να συναλλάσσεται με ηγέτες κρατών-μελών όπως η Μελόνι και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Όσο ευπρόσδεκτοι κι αν είναι οι προσπάθειες της Μελόνι, οι αξιωματούχοι της ΕΕ έσπευσαν επίσης να υπενθυμίσουν ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις αποτελούν αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ - της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με επικεφαλής την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι η φον ντερ Λάιεν και η Μελόνι έχουν «τακτική επαφή» σχετικά με το ταξίδι στην Ουάσιγκτον και το περιέγραψε ως ευπρόσδεκτη «προσέγγιση».

Αυτό δεν σημαίνει ότι το ταξίδι δεν προκάλεσε κάποιες τριβές. Ο υπουργός βιομηχανίας της Γαλλίας αρχικά προειδοποίησε ότι το ταξίδι της Μελόνι θα μπορούσε να είναι βούτυρο στο ψωμί του Τραμπ και να διχάσει την Ευρώπη - αν και εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης αργότερα χαιρέτισε τον διάλογο της Μελόνι με τον Τραμπ. Στην Ιταλία, η κεντροαριστερή αντιπολίτευση καταδίκασε το ταξίδι ως ντροπιαστική υποταγή: «Οι αυτοαποκαλούμενοι πατριώτες σκύβουν το κεφάλι για άλλη μια φορά», έγραψε στο Facebook η Έλι Σλάιν, επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος, σχετικά με το ταξίδι.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Μελόνι και πρώην αντίπαλος Ματέο Σαλβίνι, εν τω μεταξύ, ζήτησε από τη Μελόνι να θέσει τα συμφέροντα της Ιταλίας πάνω από τα συμφέροντα της Ευρώπης. Ωστόσο, οι παρατηρητές λένε ότι η Μελόνι γνωρίζει πολύ καλά ότι οτιδήποτε μοιάζει με διμερή εμπορική συμφωνία θα θεωρείται παράνομο από την ΕΕ, και θα της προκαλέσει περισσότερους πονοκεφάλους από τους ίδιους τους δασμούς των ΗΠΑ. Ο Αντόνιο Ταγιάνι, ο έτερος αναπληρωτής της που υπηρετεί επίσης ως υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι η Μελόνι έχει πλήρη αντίληψη της αποστολής της.

Η επίσκεψη Τραμπ είναι «μια αποστολή που υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές θέσεις», είπε ο Ταγιάνι σε τηλεοπτική συνέντευξη αυτή την εβδομάδα. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι η Ευρώπη πρέπει να παρουσιαστεί ενωμένη».

Ο Ιγκνάσιο Γκαρσία Μπερσέρο, πρώην αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχολίασε ότι η Μελόνι θα είχε πολλά να κερδίσει - και πολλά να χάσει - από την αναζήτηση αγορών για ιταλικά προϊόντα όπως το ελαιόλαδο. Πολλοί Ιταλοί που έχουν θέσεις εργασίας στη βιομηχανία, για παράδειγμα, κατασκευάζουν ανταλλακτικά αυτοκινήτων για γερμανικά εργοστάσια – κάτι που σημαίνει ότι και πάλι θα δέχονταν βαρύ πλήγμα εάν δεν υπήρχε μια πανευρωπαϊκή συμφωνία για το εμπόριο.

«Πιθανότατα μπορείτε να διακρίνετε το ελαιόλαδο από τη Χώρα Α και τη Χώρα Β, αλλά αν μιλάτε για αυτοκίνητα, για βιομηχανικά προϊόντα, κάθε προϊόν που πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει εξαρτήματα από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση», εξήγησε ο Μπερσέρο. «Είναι πολύ δύσκολο [για τον Τραμπ] να κάνει κάτι που δεν βλάπτει τους πάντες στην ΕΕ».

Ο επικεφαλής εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, μόνο για να δηλώσει ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν ήταν έτοιμη να εμπλακεί σοβαρά. Τώρα, η ΕΕ βλέπει ένα παράθυρο για διαπραγματεύσεις μετά την απόφαση του Τραμπ να αναστείλει τον τιμωρητικό γενικό δασμό 20%. Αλλά οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες δηλώνουν ότι εξακολουθούν να αγωνίζονται για να αντιληφθούν τι πραγματικά θέλει ο Λευκός Οίκος.

Ως χειρονομία καλής θέλησης, η ΕΕ έχει παγώσει τα αντίμετρά της κατά των αμερικανικών δασμών στο χάλυβα, και εξακολουθεί να μην συζητά την απάντηση της στους δασμούς στα αυτοκίνητα. Οι ηγέτες της έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι το μπλοκ θα μπορούσε να αντεπιτεθεί σκληρότερα κατά των γενικών δασμών του Τραμπ, εάν οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν κατά τη διάρκεια της παύσης των 90 ημερών, ακόμη και με την προοπτική στόχευσης υπηρεσιών από τις αμερικανικές εταιρείες Big Tech όπως η Google η Meta ή η Microsoft.

Αλλά η Μελόνι ηγείται του στρατοπέδου αναζητώντας μια πιο συμφιλιωτική προσέγγιση – αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι καλύτερο να πιάσεις τον Τραμπ με το καλό, παρά με το άγριο.

Ο πήχης της επιτυχίας, παρατήρησε ο Προκατσίνι, είναι ένα «πρώτο βήμα».

«Δεν περιμένω σε λίγες ώρες να φτάσουν στον κύριο στόχο» διευκρίνισε. «Ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση είναι αρκετό για μένα».

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.