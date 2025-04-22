Το παπικό δαχτυλίδι, το οποίο συχνά απεικονίζει την εικόνα του πρώτου Πάπα, του Αγίου Πέτρου, απονέμεται στον ηγέτη της Καθολικής Εκκλησίας όταν αναλαμβάνει καθήκοντα.

Γνωστό και ως το "Δαχτυλίδι του Ψαρά", αντιπροσωπεύει την εξουσία και τον ρόλο του Πάπα στην Καθολική εκκλησία και συνήθως φοριέται στο δάχτυλο του δεξιού χεριού, όπως μεταδίδει η dailymail.

Το δαχτυλίδι του Πάπα Φραγκίσκου του απονεμήθηκε το 2013 όταν εξελέγη Πάπας, αλλά τώρα θα καταστραφεί σύμφωνα με την παράδοση μετά τον θάνατό του τη Δευτέρα του Πάσχα.

Το τυπικό σχέδιο του παπικού δαχτυλιδιού δείχνει μια εικόνα του Αγίου Πέτρου, ενός από τους αποστόλους του Ιησού Χριστού, και έχει το όνομα του εκάστοτε Πάπα χαραγμένο σε αυτό.

Αν και τα δαχτυλίδια ορισμένων παπών απεικονίζουν τον Πέτρο, ο οποίος ήταν ψαράς, να ρίχνει τα δίχτυα του από μια βάρκα, άλλα απεικονίζουν τον άγιο να κρατά τα κλειδιά του βασιλείου των ουρανών. Μάλιστα, πιστεύεται ότι δόθηκε από τον Χριστό στον Πέτρο ως τον πρώτο επίσκοπο της Ρώμης.

Επομένως, όταν αναλαμβάνει καθήκοντα ένας νέος Πάπας, η απονομή του δαχτυλιδιού συμβολίζει το καθήκον που του ανατίθεται ως διάδοχος του Πέτρου και ηγέτη της εκκλησίας.

Το δαχτυλίδι παλαιότερα χρησιμοποιούνταν ως σφραγίδα για τις ιδιωτικές επιστολές και ενημερώσεις του Πάπα, αλλά παρόλο που δεν χρησιμοποιείται πλέον με αυτόν τον τρόπο, ο νεοεκλεγείς Πάπας λαμβάνει το δικό του δαχτυλίδι ως σύμβολο της ιερατικής του εξουσίας.

Το Δαχτυλίδι του Ψαρά είναι συνήθως κατασκευασμένο από χρυσό, αλλά το δαχτυλίδι που απονεμήθηκε στον Πάπα Φραγκίσκο το 2013 ήταν από επιχρυσωμένο ασήμι.

Τι συμβαίνει στο παπικό δαχτυλίδι όταν πεθαίνει ο Πάπας;

Μετά τον θάνατο του Πάπα, το δαχτυλίδι του καταστρέφεται με ένα ειδικό σφυρί από τον καρδινάλιο Καμερλένγκο - έναν ανώτερο αξιωματούχο του Βατικανού υπεύθυνου για βασικές τελετουργίες όπως η σφράγιση των παπικών διαμερισμάτων, η καταστροφή του δακτυλιδιού του Πάπα και η αναγγελία του θανάτου του Πάπα.

Η καταστροφή του δαχτυλιδιού δεν συμβολίζει μόνο το τέλος της εξουσίας του Πάπα, αλλά επίσης προστατεύει από μία πιθανή κακή χρήση του, όπως το να χρησιμοποιηθεί για πλαστογράφηση εγγράφων.

Η τελετή καταστροφής του δαχτυλιδιού του Πάπα πραγματοποιείται μετά την επίσημη επιβεβαίωση του θανάτου του.

Ο καρδινάλιος Καμερλένγκο ανακοινώνει τον θάνατο πριν πάρει στην κατοχή του το δαχτυλίδι και το καταστρέφει παρουσία του Κολεγίου των Καρδιναλίων. Αυτό το γεγονός συμβαίνει πριν οι καρδινάλιοι ξεκινήσουν επίσημα το παπικό κονκλάβιο για την εκλογή του επόμενου Πάπα.

Το έθιμο της καταστροφής του δαχτυλιδιού του Πάπα άλλαξε, ωστόσο, όταν ο Πάπας Βενέδικτος XVI παραιτήθηκε από τον παπισμό το 2013, έχοντας υπηρετήσει ως Πάπας από το 2005.

Αντί να σπάσει το δαχτυλίδι, ο καρδινάλιος Καμερλένγκο σημείωσε έναν βαθύ σταυρό στο πάνω μέρος του δαχτυλιδιού χρησιμοποιώντας μια σμίλη.

Γιατί οι άνθρωποι φιλούν το παπικό δαχτυλίδι;

Ο ασπασμός στο παπικό δαχτυλίδι παλιά θεωρούνταν εκδήλωση σεβασμού και θαυμασμού για τον Πάπα, ο οποίος θεωρείται ο πνευματικός ηγέτης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Η κίνηση αυτή δεν συνηθίζεται τόσο τα τελευταία χρόνια. Ο πάπας Φραγκίσκος μάλιστα απέτρεπε τους πιστούς από το να φιλήσουν το δαχτυλίδι του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Peter Seewald στη συνέντευξή του στο βιβλίο The Light of the World, ο Πάπας Βενέδικτος XVI ουσιαστικά κατάργησε την παράδοση του ασπασμού του χεριού του Πάπα, «αν και κανείς δεν ακολούθησε το νέο πρωτόκολλο».

Ο ανταποκριτής για θέματα του Βατικανού, του περιοδικού America Magazine, Gerard O'Connell, εξήγησε πως όταν οι καρδινάλιοι εμφανίστηκαν στο κονκλάβιο που εξέλεξε τον Πάπα Φραγκίσκο για να του εκφράσουν την «υπακοή» τους, εκείνος προσπάθησε να τους αποτρέψει όταν πήγαν να φιλήσουν το δαχτυλίδι του.

Τον Μάρτιο του 2019 αναστάτωση είχε προκαλέσει ένα βίντεο που φαινόταν ο Πάπας Φραγκίσκος να απομακρύνει το χέρι του από τους προσκυνητές που περίμεναν να τον συναντήσουν μετά τον εορτασμό της λειτουργίας στο Λορέντο της Ιταλίας.

This video of Pope Francis has gone viral after the pontiff was forced to resort to increasingly extreme measures to prevent worshippers from kissing his ring. To read more: https://t.co/T487lcfjtZ pic.twitter.com/I0Lkf0NIxN — The Guardian (@guardian) March 26, 2019

Ωστόσο, το Βατικανό εξέδωσε δήλωση κάνοντας λόγο για ανησυχία του πάπα Φραγκίσκου για λόγους υγιεινής και αναφέροντας πως δεν ήθελε να διακινδυνεύσει τη διάδοση μικροβίων μεταξύ των ανθρώπων.

Πηγή: skai.gr

