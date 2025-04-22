Το Σάββατο 26 Απριλίου στις 10 το πρωί τοπική ώρα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, σύμφωνα με το Βατικανό.

Επιπλέον, το φέρετρο με τη σορό του θα μεταφερθεί στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στις 9 το πρωί τοπική ώρα την Τετάρτη όπου και θα παραμείνει εκεί μέχρι την κηδεία.

Κόσμος συγκεντρώνεται στην πλατεία του Αγίου Πέτρου

Σύμφωνα με μια σύντομη δήλωση από το Βατικανό, τη νεκρώσιμη ακολουθία θα χοροστατήσει στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ο Καρδινάλιος Τζιοβάνι Μπατίστα Ρε, ο κοσμήτορας του Κολλεγίου των Καρδιναλίων.

Μετά τη λειτουργία, το φέρετρο θα μεταφερθεί στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και στη συνέχεια στη Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε για ταφή, όπως είχε ζητήσει ο ίδιος ο Πάπας Φραγκίσκος.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τη σημερινή πρώτη συνάντηση που έχουν οι καρδινάλιοι προκειμένου να προγραμματίσουν τις διαδικασίες σχετικά με την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου. Όλοι όσοι ανήκουν στο παγκόσμιο Κολέγιο των Καρδιναλίων μπορούν να ταξιδέψουν στη Ρώμη και να παρακολουθήσουν τις καθημερινές συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Αποστολικό Σύνταγμα, το «Universi Dominici Gregis».

Ένα ακόμα ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί είναι πού θα μείνουν οι 135 καρδινάλιοι που θα ταξιδέψουν στο Βατικανό για να λάβουν μέρος στο κονκλάβιο. Συνήθως, όσο διαρκεί το κονκλάβιο, οι καρδινάλιοι μένουν όλοι στο Casa Santa Marta.

Σημειώνεται ότι μετά το θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου σφραγίστηκε το διαμέρισμά του στο Casa Santa Marta, όπου επέλεξε να ζήσει κατά τη διάρκεια του παπισμού του.

Επιπλέον, στη σημερινή συνάντηση των καρδιναλίων θα πρέπει να αποφασίσουν ποιοι δύο εκκλησιαστικοί θα παρουσιάσουν ένα εκτενές έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά ποια προβλήματα αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Καθολική Εκκλησία και ποιες σκέψεις πρέπει να ληφθούν κατά την επιλογή του επόμενου Πάπα.

Θέμα προς συζήτηση είναι και τα έξοδα της κηδείας ενώ παράλληλα θα πρέπει να διαβάσουν οποιοδήποτε έγγραφο άφησε πίσω του ο Πάπας Φραγκίσκος για τους καρδιναλίους.

Τέλος, μια απόφαση που θα πρέπει να παρθεί είναι πότε θα πραγματοποιηθεί το κονκλάβιο – συνήθως ξεκινάει περίπου 15-20 ημέρες μετά το θάνατο του ποντίφικα.

Στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες του Πάπα μέσα στο φέρετρο

Σήμερα το Βατικανό έδωσε στη δημοσιότητα και τις πρώτες φωτογραφίες και βίντεο του πάπα Φραγκίσκου μέσα στο φέρετρο από τη χθεσινοβραδινή ιεροτελεστία της πιστοποίησης του θανάτου που έλαβε χώρα στο παρεκκλήσι της Κάζα Σάντα Μάρτα στο Βατικανό.

Το φέρετρο ήταν ανοιχτό.

Σύμφωνα με το Vatican News «κατά τη διάρκεια της ιεροτελεστίας, η διακήρυξη του θανάτου διαβάστηκε δυνατά. Η πράξη επικυρώθηκε από τον καρδινάλιο Φάρελ και η τελετή διήρκεσε λίγο λιγότερο από μία ώρα».

Ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου ακολουθείται από εννέα μέρες πένθους, που είναι γνωστές ως Novendiale, με την κηδεία και την ταφή να γίνονται συνήθως μεταξύ της τέταρτης και της έκτης ημέρας μετά το θάνατό του.

