Ένας κολυμβητής αγνοείται μετά από μια σπάνια επίθεση καρχαρία στα ανοικτά των ακτών του βόρειου Ισραήλ χθες, Δευτέρα.

Το περιστατικό συνέβη στη θάλασσα στη Χαντέρα, περίπου 40 χιλιόμετρα (25 μίλια) βόρεια του Τελ Αβίβ.

Το περιστατικό παρακολούθησαν άνθρωποι στην παραλία της Όλγας, οι οποίοι ακούγονται να φωνάζουν σοκαρισμένοι σε πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Είναι γνωστό στους κατοίκους ότι οι καρχαρίες συγκεντρώνονται εκεί όπου εκκενώνεται ζεστό νερό από ένα τοπικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, και ειδικά αυτή την εποχή του χρόνου, αλλά συνήθως δεν επιτίθενται στους ανθρώπους και δεν είχαν καταγραφεί μέχρι στιγμής θανατηφόρες επιθέσεις από καρχαρία σε νερά ανοιχτά του Ισραήλ από την ίδρυση της χώρας το 1948.

Η αστυνομία έχει κλείσει την παραλία και διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.

Στο βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Διαδίκτυο, φαίνεται ένας άνδρας σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από τη θάλασσα. Φαίνεται να σπαρταράει καθώς άνθρωποι στην παραλία φωνάζουν ότι δέχεται επίθεση.

«Ήμουν μέσα στο νερό, είδα αίμα και ακούστηκαν κραυγές», είπε ο Eliya Motai στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας.

«Ήμουν λίγα μέτρα από την ακτή», είπε. «Ήταν τρομακτικό. Ήμασταν εδώ χθες και είδαμε τους καρχαρίες να μας περικυκλώνουν».

Το περιστατικό της Δευτέρας είναι μόνο η τέταρτη τεκμηριωμένη επίθεση καρχαρία στην ιστορία του Ισραήλ, σύμφωνα με το YNet.

Πηγή: skai.gr

