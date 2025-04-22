Χιλιάδες πιστοί από την Ιταλία και όλο τον καθολικό κόσμο συρρέουν ήδη στην Ρώμη για να προσευχηθούν στο Βατικανό και την Σάντα Μαρία Ματζόρε – τη βασιλική της Ρώμης στην οποία θα ενταφιαστεί ο Πάπας Φραγκικός, μετά την κηδεία του το Σάββατο μπροστά στην βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Τις τελευταίες 24 ώρες – από όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος του Ποντίφικα – πλήθη πιστών καταφθάνουν στο Βατικανό και τις επόμενες μέρες και ώρες αναμένονται χιλιάδες περισσότεροι, καθώς από αύριο θα ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του Πάπα Φραγκίσκου.

Οι αρχές της Ρώμης ετοιμάζονται για να αντιμετωπίσουν το τεράστιο πλήθος προσκυνητών που ταξιδεύουν για να αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής στον Πάπα Φραγκίσκο ενώ έχουν ήδη αρχίσει να ισχύουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας μέσα και γύρω από το Βατικανό, ενόψει και της κηδείας του λαοφιλούς Ποντίφικα το Σάββατο, παρουσία δεκάδων ξένων ηγετών και αξιωματούχων.

Η κυβέρνηση Μελόνι διέθεσε 5 εκατομμύρια ευρώ για την υποδοχή των προσκυνητών και τα έκτακτα μέτρα ασφαλείας.

Κατά την ημέρα της κηδείας, δεν πρόκειται να διεξαχθούν οι αγώνες ποδοσφαίρου του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ιταλοί αστυνομικοί περιπολούν με λέμβο στον ποταμό Τίβερη κοντά στο Βατικανό, με το κάστρο Sant'Angelo στο βάθος

Η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ιταλίας Ferrovie dello Stato έχει καταρτίσει ένα σχέδιο για να διαχειριστεί την απότομη αύξηση της ζήτησης ενώ αναμένεται μεγάλος φόρτος και στα ταξίδια από και προς τα αεροδρόμια της Ρώμης.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Ιταλίας και ο στρατός έχει επιστρατευτεί επίσης για να βοηθήσει τις αστυνομικές αρχές στην διαχείριση του πλήθους και την διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε την κήρυξη πενθήμερου πένθους για τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου.

Οι εκδηλώσεις, παράλληλα, για την επέτειο της απελευθέρωσης της χώρας από τον φασισμό και τον ναζισμό θα πραγματοποιηθούν φέτος στις 25 Απριλίου, με πολύ πιο περιορισμένο τρόπο σε σχέση με το παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.