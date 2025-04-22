Ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών ανάμεσα στην Ουκρανία και τους δυτικούς της συμμάχους με θέμα μία κατάπαυση του πυρός με την Ρωσία «θα διεξαχθούν την Τετάρτη» στο Λονδίνο, δήλωσε υψηλόβαθμος ουκρανός αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται.

Χθες, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ανακοινώσει ότι ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει αύριο στην βρετανική πρωτεύουσα για συνομιλίες με αμερικανούς και ευρωπαίους εκπροσώπους.

Αν και η σύνθεση της αντιπροσωπείας δεν έχει επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, το Κίεβο θα εκπροσωπηθεί από τον επικεφαλής των υπηρεσιών της ουκρανικής προεδρίας και δεξί χέρι του Βολοντίμιρ Ζελένσκι Αντριι Γερμάκ, τον υποδιευθυντή του προεδρικού γραφείου Πάβλο Παλίσα, τον επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντριι Σιμπίχα και τον υπουργό Αμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και οι ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Κιθ Κέλογκ, αναμένεται να συναντηθούν με τους υπουργούς Εξωτερικών και τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ουκρανοί, Αμερικανοί, Γάλλοι και Βρετανοί συναντήθηκαν την Πέμπτη στο Παρίσι για να προσπαθήσουν να προχωρήσουν από κοινού την στιγμή που οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός με πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον παραπαίουν και οι Ευρωπαίοι επιδιώκουν να επιβάλουν την δική τους φωνή στην διαδικασία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήλπιζε στην επίτευξη «άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός» με την Ρωσία και στην συνέχεια «μία πραγματική και βιώσιμη ειρήνη» αλλά η συνάντηση του Παρισιού δεν απέδωσε ωστόσο κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει από την δική του πλευρά ειρήνευση ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία, δήλωσε χθες ότι ελπίζει σε συμφωνία «αυτήν την εβδομάδα», χωρίς να αιτιολογήσει αυτήν την προσδοκία.

Μετά τις συνομιλίες του Παρισιού την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ Μάρκο Ρούμπιο απείλησε με έξοδο των ΗΠΑ από τις διαπραγματεύσεις, αν η Ουάσινγκτον διαπιστώσει ότι η ειρήνη δεν είναι εφικτή μεταξύ των εμπολέμων.

Χθες, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θέλει «ξεκάθαρη απάντηση» της Ρωσίας στην πρότασή του για νέα εκεχειρία στις επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά μη στρατιωτικών υποδομών, αφού ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα «θα αναλύσει» την πρόταση αυτή.

