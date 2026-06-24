Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση σήμερα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού, στα δύο ρεύματα της Αρδηττού, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στην περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό και στη Λεωφόρο Πατησίων προς την Αθήνα.

Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα, κατά μήκος της Δάφνης, καθώς και στη Λεωφόρο Κηφισίας και την Αττική Οδό.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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