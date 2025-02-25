Η ΕΕ προτείνει στην Ουκρανία δική της «win-win» συμφωνία για τα ορυκτά

Ενόσω ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπογράψει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά της Ουκρανίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε στο Κίεβο μια δική της συμφωνία για τα «κρίσιμα υλικά» της χώρας.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Βιομηχανική Στρατηγική Στεφάν Σεζουρνέ δήλωσε τη Δευτέρα ότι έχει υποβάλει την ευρωπαϊκή πρόταση σε Ουκρανούς αξιωματούχους που συνάντησε στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εορτασμό της τρίτης επετείου από την εισβολή της Ρωσίας.

«Είκοσι ένα από τα 30 κρίσιμα υλικά που χρειάζεται η Ευρώπη μπορούν να παρασχεθούν από την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας», δήλωσε ο Σεζουρνέ, σύμφωνα με το AFP.

«Η προστιθέμενη αξία που προσφέρει η Ευρώπη είναι ότι δεν θα απαιτήσουμε ποτέ μια συμφωνία που δεν είναι αμοιβαία επωφελής», πρόσθεσε ο Επίτροπος για τη Βιομηχανική Στρατηγική.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ εντείνει τις πιέσεις προς το Κίεβο να υπογράψει τη συμφωνία για παραχώρηση δικαιωμάτων στον ορυκτό πλούτο της Ουκρανίας, απαιτώντας έως και 500 δισ. δολάρια ως αποζημίωση για τη μέχρι τώρα υποστήριξη της Ουάσιγκτον.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να υπογράψει δύο προσχέδια συμφωνιών που πρότεινε η κυβέρνηση Τραμπ, λέγοντας ότι οι όροι - στους οποίους οι New York Times ανέφεραν ότι περιλάμβαναν την παραίτηση του Κιέβου από τα έσοδα από ορυκτά, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, καθώς από τα έσοδα από λιμάνια και άλλες υποδομές ύψους 500 δισ. δολαρίων - ήταν πολύ σκληροί.

«Δεν θα υπογράψω κάτι που θα πληρώνουν 10 γενιές Ουκρανών», είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή.

Ωστόσο, ο Τραμπ επέμεινε τη Δευτέρα ότι μια «τελική συμφωνία» είναι «πολύ κοντά» και ότι θα περιλαμβάνει «σπάνιες γαίες και διάφορα άλλα πράγματα».

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία διαθέτει τεράστια κοιτάσματα κρίσιμων στοιχείων και ορυκτών, από λίθιο έως τιτάνιο, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την κατασκευή σύγχρονων τεχνολογιών και είναι ιδιαίτερα περιζήτητα στην παγκόσμια κούρσα για φυσικούς πόρους.

Διαθέτει επίσης τεράστια αποθέματα άνθρακα, καθώς και πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ουράνιο, αλλά μεγάλο μέρος αυτών βρίσκεται σε εδάφη που είναι πλέον υπό ρωσικό έλεγχο.



Πηγή: skai.gr

