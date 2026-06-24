Ο Μαμντάνι στέλνει μήνυμα στο κατεστημένο των Δημοκρατικών

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, πέτυχε τρεις σημαντικές νίκες στις προκριματικές εκλογές την Τρίτη, στην προσπάθειά του να μεταμορφώσει το Δημοκρατικό Κόμμα σε μια δύναμη σοσιαλδημοκρατίας.

Οι υποστηριζόμενοι από τον Μαμντάνι Μπραντ Λάντερ, Κλερ Βαλντέζ και Νταριαλίζα Άβιλα Σεβαλιέ νίκησαν αντιστοίχως τον δύο φορές εκλεγμένο βουλευτή Νταν Γκόλντμαν, τον πρόεδρο του δήμου του Μπρούκλιν Αντόνιο Ρεϊνόσο και τον πέντε φορές εκλεγμένο βουλευτή Αντριάνο Εσπαϊγιάτ, πρόεδρο της Ισπανόφωνης Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Υόρκη.

Backed by Bernie Sanders and Zohran Mamdani, Brad Lander just pulled off a major Democratic primary upset.



The Former New York City Comptroller defeated Rep. Dan Goldman, the former federal prosecutor who served as lead counsel during the first impeachment inquiry into President… pic.twitter.com/5KBb83G277 — Fox News (@FoxNews) June 24, 2026

Συνολικά, οι εξελίξεις αυτές αποτελούν σημαντικές νίκες για τον 34χρονο δήμαρχο, ο οποίος προκάλεσε έκπληξη στον πολιτικό κόσμο με την εκλογή του το 2025 και τώρα εδραιώνει την πολιτική του ισχύ.

Τα αποτελέσματα στη Νέα Υόρκη έρχονται μετά τις επιτυχίες σοσιαλδημοκρατών υποψηφίων δημάρχων στις προκριματικές εκλογές στην Ουάσινγκτον, καθώς και την πρόκρισή τους στον δεύτερο γύρο των εκλογών στο Λος Άντζελες.

New York City Mayor Zohran Mamdani scored three major primary wins in his attempt to remake the Democratic Party into a democratic socialist force https://t.co/HWBYsVH8ku — Reuters (@Reuters) June 24, 2026

Οι προσπάθειες του Μαμντάνι να διευρύνει τη βάση της σοσιαλδημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν μια δεκαετή πορεία που ενισχύθηκε από την απροσδόκητα δημοφιλή προεδρική εκστρατεία του γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς το 2016 και από τις προσπάθειές του να καλλιεργήσει μια νέα γενιά ηγετικών στελεχών στον πολιτικό αυτό χώρο.

Ωστόσο, αναλυτές και πρώην αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η τάση αυτή αποτελεί αντίδραση στην οργή των προοδευτικών ψηφοφόρων των Δημοκρατικών απέναντι στην πολιτική ατζέντα και τον τρόπο διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και στη στήριξη που παρείχε η κυβέρνηση Μπάιντεν στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

«Η δυναμική στην άκρα δεξιά τροφοδοτεί τη δυναμική στην άκρα αριστερά. Η πολιτική λειτουργεί αντιδραστικά» δήλωσε ο Στιβ Ίσραελ, πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος στα τελευταία χρόνια της κοινοβουλευτικής του σταδιοδρομίας ηγήθηκε μιας προσπάθειας για την εκλογή περισσότερων Δημοκρατικών.

Οι εντάσεις στο Δημοκρατικό Κόμμα κλιμακώνονται

Για μήνες μετά τη νίκη του Μαμντάνι στις προκριματικές εκλογές του 2025, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, δεχόταν επίμονες ερωτήσεις από δημοσιογράφους σχετικά με το αν θα υποστήριζε δημόσια τον συμπολίτη του από τη Νέα Υόρκη. Ο Τζέφρις τελικά του έδωσε στήριξη, αλλά κράτησε τους πάντες σε αβεβαιότητα μέχρι μόλις 11 ημέρες πριν από τις εκλογές.

Εν τω μεταξύ, ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ από τη Νέα Υόρκη, παρέμεινε σιωπηλός σχετικά με τον Μαμντάνι καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Τζέφρις είναι κοντά στο να αναδειχθεί πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και, ως εκ τούτου, να γίνει ο δεύτερος στη σειρά διαδοχής της προεδρίας, εφόσον οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο δρόμος προς τη νίκη δεν περνά από τις «μπλε» εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή αυτές όπου κυριαρχούν σταθερά οι Δημοκρατικοί. Αντίθετα, περνά από τις «μωβ» αμφίρροπες περιφέρειες, όπου οι Δημοκρατικοί πρέπει να επικρατήσουν των Ρεπουμπλικανών.

Ωστόσο, η ήττα του Δημοκρατικού βουλευτή πέντε θητειών Αντριάνο Εσπαϊγιάτ από την Νταριαλίζα Άβιλα Σεβαλιέ, η οποία υποστηρίχθηκε από τον Μαμντάνι, έχει εθνικές πολιτικές προεκτάσεις που θα μπορούσαν να δυσκολέψουν το έργο του Τζέφρις.

«Αν ένα μέλος των Σοσιαλδημοκρατών της Αμερικής (DSA) μπορεί να εκτοπίσει τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ισπανόφωνης Ομάδας, αυτό θα μπορούσε να έχει σημασία» δήλωσε ο Ματ Μπένετ, συνιδρυτής της Third Way, μιας κεντρώας συμβουλευτικής οργάνωσης που συνδέεται με τους Δημοκρατικούς.

Εξάλλου η Άβιλα Σεβαλιέ, που επίσης υποστηρίχθηκε από τον Μαντάνι, έχει ζητήσει την κατάργηση των αστυνομικών και συνοριακών ελέγχων, ενώ έχει αμφισβητήσει και το δικαίωμα ύπαρξης του Ίσραελ.

«Αυτό ακριβώς είναι το είδος του προσώπου που οι Ρεπουμπλικάνοι λατρεύουν να χρησιμοποιούν για να το εργαλειοποιούν εναντίον άλλων Δημοκρατικών που κατεβαίνουν σε ανταγωνιστικές εκλογικές αναμετρήσεις» δήλωσε ο Μπένετ.

Η ανησυχία όπως την εξέφρασε ο πρώην βουλευτής Ίσραελ είναι ότι η ισχύς των σοσιαλδημοκρατών σε μέρη όπως η Νέα Υόρκη και η Καλιφόρνια θα παρερμηνευθεί σε βάρος των Δημοκρατικών σε όλη τη χώρα.

Η Άβιλα Σεβαλιέ έχει διαγράψει αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει ζητήσει συγγνώμη για μέρος της γλώσσας που χρησιμοποίησε.

Ο σύμβουλος στρατηγικής Άλεξ Χακβέθ, που εργάστηκε στην προεκλογική εκστρατεία του Σάντερς το 2020, δήλωσε σε συνέντευξη ότι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως είναι βαθιά η δυσαρέσκεια των Δημοκρατικών ψηφοφόρων προς την ηγεσία τους.

«Εκεί ακριβώς εντοπίζονται οι ρωγμές. Το ερώτημα είναι αν είσαι διατεθειμένος να συγκρουστείς με τους πλούσιους, τις εταιρείες και το κατεστημένο για να φέρεις αποτελέσματα» είπε.

Ωστόσο, ο πρώην βουλευτής Ίσραελ δήλωσε: «Οι προεδρικές εκλογές δεν κερδίζονται στις μπλε πολιτείες», πρόσθεσε. «Κερδίζονται σε επτά μετριοπαθείς πολιτείες-κλειδιά»

Τραμπ: Οι ΗΠΑ δεν θα γίνουν ποτέ κομμουνιστική χώρα

Αντιδρώντας σε όσα γίνονται στο Δημοκρατικό κόμμα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι «οι όμορφες ΗΠΑ δεν θα γίνουν ποτέ κομμουνιστικό κόμμα».

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Πηγή: skai.gr

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