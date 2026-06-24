Δημογλίδου: Με δράση από το 2017 το κύκλωμα ρευματοκλοπών – Παρενέβαινε ακόμη και σε ψηφιακούς μετρητές

Για τη μεγάλη επιχείρηση του «ελληνικού FBI» που είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση υπόθεσης οργανωμένης ρευματοκλοπής που προκάλεσε ζημία ύψους 9 εκατ. ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ, μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η κα Δημογλίδου, έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον 105 περιπτώσεις παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η έρευνα δείχνει ότι ορισμένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ενδέχεται να δραστηριοποιούνταν ήδη από το 2017. Οι παρεμβάσεις δεν φαίνεται να ήταν σε όλες τις περιπτώσεις συνεχείς, καθώς κάποιοι από τους κατηγορούμενους φέρονται να προχωρούσαν σε περιοδικές αλλοιώσεις των μετρήσεων, ενώ άλλοι είχαν πιο σταθερή δράση.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, εκ των οποίων τα τρία φέρονται να είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με την κα Δημογλίδου, δεν έχει διαπιστωθεί ότι πρόκειται για πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους ή άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες, ωστόσο φαίνεται πως διέθεταν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να παρεμβαίνουν στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας.

Από τη δράση τους φέρεται να ωφελούνταν ιδιοκτήτες κατοικιών αλλά και επιχειρήσεων, καθώς οι παράνομες παρεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και, κατά συνέπεια, να καταβάλλονται μειωμένα ποσά για ηλεκτρικό ρεύμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται όχι μόνο φυσικά πρόσωπα αλλά και νομικά πρόσωπα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η ρευματοκλοπή φέρεται να πραγματοποιούνταν προς όφελος επιχειρήσεων. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε μάλιστα ότι ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται και γνωστές επιχειρήσεις.

Η κα Δημογλίδου υπογράμμισε επίσης ότι η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της φερόμενης δυνατότητας των δραστών να παρεμβαίνουν ακόμη και σε ψηφιακούς μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.

Όπως εξήγησε, σε πολλές περιπτώσεις οι σχετικές πληροφορίες φτάνουν στις Αρχές μέσω του ΔΕΔΔΗΕ, όταν εντοπίζονται ύποπτες αποκλίσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αποκλίσεις αυτές γίνονται ακόμη πιο εμφανείς όταν αφορούν επιχειρήσεις που εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με προηγούμενες χρονικές περιόδους.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια ο τρόπος δράσης της οργάνωσης και το πλήρες εύρος της ζημίας που προκλήθηκε από τις παράνομες παρεμβάσεις στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: skai.gr

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