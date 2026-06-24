Τζακ Γουάιτ: Διαζύγιο για τον καλλιτέχνη των White Stripes λόγω «ακατάλληλης συμπεριφοράς»

Τίτλοι τέλους φαίνεται πως πέφτουν στον γάμο του Τζακ Γουάιτ με την Ολίβια Τζιν, λίγο περισσότερο από τρία χρόνια μετά την εντυπωσιακή τελετή τους πάνω στη σκηνή.

Η 36χρονη μουσικός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον καλλιτέχνη των White Stripes στο Τενεσί, επικαλούμενη, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, «ακατάλληλη συμπεριφορά εντός του γάμου». Όπως αναφέρεται στην κατάθεση, η σύζυγος του Τζακ Γουάιτ υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά του καθιστά την περαιτέρω συμβίωση «μη ασφαλή και ακατάλληλη».

The White Stripes frontman Jack White's wife of four years Olivia Jean filed for divorce in Nashville, citing "irreconcilable difference and inappropriate marital conduct" as the reason for breakup. https://t.co/78BgTj4y8N pic.twitter.com/WBIqft1Fgn — E! News (@enews) June 24, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ολίβια Τζιν υπέβαλε τα έγγραφα στις 3 Ιουνίου, ημερομηνία που φέρεται να δηλώνεται και ως ημέρα χωρισμού του ζευγαριού. Παράλληλα, ζητά διατροφή, καθώς και να παραμείνει δικαιούχος στο ασφαλιστήριο ζωής του μουσικού.

Ο Τζακ Γουάιτ και η Ολίβια Τζιν είχαν τραβήξει τα βλέμματα τον Απρίλιο του 2022, όταν ο μουσικός της έκανε πρόταση γάμου στη διάρκεια συναυλίας του στο Masonic Temple του Ντιτρόιτ. Η στιγμή εκτυλίχθηκε μπροστά στο κοινό, ενώ το ζευγάρι παντρεύτηκε λίγο αργότερα επί σκηνής, σε μια αυθόρμητη τελετή που είχε χαρακτηριστεί τότε ως μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της ροκ σκηνής.

Η πρόταση έγινε κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του τραγουδιού «Hotel Yorba» των White Stripes, με την οικογένεια και τους συνεργάτες τους να βρίσκονται παρόντες. Η ίδια η Ολίβια Τζιν είχε περιγράψει αργότερα τον γάμο τους ως «την καλύτερη εμπειρία» της ζωής της, λέγοντας πως ακόμη κι αν σχεδίαζε μια τελετή για χρόνια, δεν θα μπορούσε να συγκριθεί με εκείνη τη στιγμή.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσα από τη μουσική. Η Ολίβια Τζιν είχε υπογράψει το 2009 στην ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία του Τζακ Γουάιτ, Third Man Records, ενώ στη συνέχεια έγινε γνωστή ως τραγουδίστρια των The Black Belles πριν ακολουθήσει σόλο πορεία.

Jack White's wife Olivia has filed for divorce, citing "inappropriate marital conduct" 💔 https://t.co/RdL1yrbHif — TMZ (@TMZ) June 23, 2026

Ο Γουάιτ είχε αναφερθεί δημόσια στη σύζυγό του λίγους μήνες μετά τον γάμο τους, όταν οι White Stripes εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame. Στην ομιλία του είχε ευχαριστήσει, μεταξύ άλλων, τα παιδιά του και την Ολίβια Τζιν, λέγοντας πως τον ωθούν ακόμη να κάνει «όλον αυτόν τον θόρυβο» στο σπίτι.

Jack White’s Wife Olivia Jean Files for Divorce After 4 Years of Marriagehttps://t.co/OZNeuKvCGW — billboard (@billboard) June 23, 2026

Αυτός είναι ο τρίτος γάμος του Τζακ Γουάιτ που οδηγείται σε διαζύγιο. Ο μουσικός υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένος με τη Meg White, συνοδοιπόρο του στους White Stripes, από το 1996 έως το 2000, ενώ αργότερα παντρεύτηκε το μοντέλο και τραγουδίστρια Karen Elson, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά.

Πηγή: skai.gr

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