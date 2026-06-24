Αντιδράσεις προκάλεσε η Cardi B, όταν αστειεύτηκε πως «δεν έχει χρήματα», την ώρα που έδειχνε στους θαυμαστές της τη νέα της συλλογή από Chanel τσάντες και παπούτσια, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 50.000 δολάρια.

Η 33χρονη ράπερ, η οποία έχει βραβευτεί με Grammy, μοιράστηκε στο TikTok ένα βίντεο με τα τελευταία της πολυτελή αποκτήματα, όμως το σχόλιό της στο τέλος δεν πέρασε απαρατήρητο. Παρότι η ίδια φάνηκε να το λέει χαριτολογώντας, αρκετοί followers της αντέδρασαν έντονα, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη ατάκα ακούστηκε προκλητική σε μια περίοδο που πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται οικονομικά.

Στο βίντεο, η Cardi B ξεκίνησε παρουσιάζοντας μια Chanel με χρυσές λεπτομέρειες, αξίας περίπου 8.400 δολαρίων. «Αυτή είναι η πιο δύσκολη τσάντα για να βρει κανείς στη Chanel», είπε, εξηγώντας πως στάθηκε πολύ τυχερή που κατάφερε να την αποκτήσει. Μάλιστα, ανέφερε ότι προσπαθεί να βρει και την «αδελφή» της, ενώ παραδέχτηκε πως αποφεύγει να τη φορά συχνά για να μην λερωθεί, επειδή τη θεωρεί ιδιαίτερα σπάνια.

Στη συνέχεια, η ράπερ έδειξε μια Chanel σε πράσινο χρώμα, η οποία φέρεται να πωλείται στη μεταπώληση περίπου 10.500 δολάρια. Η Cardi δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, λέγοντας πως λατρεύει τις πράσινες τσάντες, καθώς μπορούν να συνδυαστούν με πολλά χρώματα και δίνουν μια πιο παιχνιδιάρικη νότα στις εμφανίσεις της ημέρας.

Ακολούθησε ένα ζευγάρι εντυπωσιακές κόκκινες και μαύρες μπότες Chanel, με χρυσό τακούνι, λευκές λεπτομέρειες και το χαρακτηριστικό λογότυπο του οίκου. Η ίδια αστειεύτηκε πως πρέπει να φορά κάτι «εντυπωσιακό» όταν «σώζει τη Νέα Υόρκη», δίνοντας έναν πιο θεατρικό τόνο στην παρουσίασή της.

Το πιο ακριβό κομμάτι της συλλογής το κράτησε για το τέλος. Πρόκειται για μια μπορντό Chanel, η οποία εμφανίζεται σε sites μεταπώλησης με τιμή που αγγίζει τα 29.500 δολάρια. «Μην παρεξηγηθείτε επειδή βλέπετε όλα αυτά, δεν έχω λεφτά», είπε χαμογελώντας. «Όλο αυτό είναι μια ψευδαίσθηση». Η ατάκα της, όμως, δεν άρεσε σε πολλούς χρήστες του TikTok.

Η αντίδραση των θαυμαστών της έρχεται λίγο καιρό μετά τις δηλώσεις της για την περιοδεία της «Little Miss Drama», κατά την οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η ίδια, πουλήθηκαν 453.000 εισιτήρια σε 35 συναυλίες, με τα συνολικά έσοδα να φτάνουν τα 70 εκατομμύρια δολάρια. Η Cardi B είχε επιμείνει πως το ποσό αυτό δεν ήταν υπερβολή, ξεκαθαρίζοντας, όμως, ότι τα ακαθάριστα έσοδα δεν σημαίνουν πως όλο το ποσό καταλήγει στην ίδια.

Πηγή: skai.gr

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