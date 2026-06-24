Πώς έσωσε τον… γάμο ενός αστυνομικού διηγήθηκε σε συγκέντρωση υποστηρικτών του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε στο -μάλλον αμήχανο- πλήθος ότι η άνοδος του Χρηματιστηρίου λόγω των πολιτικών του ανέβασε τις «μετοχές» του αστυνομικού (μεταφορικά, είδε το συνταξιοδοτικό του ταμείο να εκτοξεύεται) στη σύζυγό του, με αποτέλεσμα εκείνη να τον βλέπει πλέον σαν... χρηματιστηριακή ιδιοφυΐα τύπου Γουόρεν Μπάφετ.

Trump: I was in New York, and I met a great police officer in New York. He said, “Sir, I want to thank you.”



I said, “For what?”



He said, “My wife didn’t think very much of me. We were having marital difficulties, actually. She thought I was nothing. I’m a police officer. I’m a… pic.twitter.com/DDHY2WPYpD June 23, 2026



Αναλυτικά η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ



Ήμουν στη Νέα Υόρκη και συνάντησα έναν σπουδαίο αστυνομικό στη Νέα Υόρκη. Μου είπε: «Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω».



Του είπα: «Για ποιο πράγμα;»



Μου είπε: «Η γυναίκα μου δεν με είχε και σε πολλή υπόληψη. Στην πραγματικότητα, αντιμετωπίζαμε συζυγικές δυσκολίες. Με θεωρούσε ένα τίποτα. Είμαι αστυνομικός. Είμαι σκληρός τύπος».



Τον κοίταξα – είχε μύες παντού. Δεν υπέφερε από αυτό, αλλά εκείνη σκέφτηκε ότι ίσως αυτός ο μυς (δείχνει τον εγκέφαλο) δεν ήταν τόσο καλός επειδή έχανε συνεχώς χρήματα στο χρηματιστήριο.



Και μου είπε: «Κύριε, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, το 401k μου (το πρόγραμμα συνταξιοδοτικών του αποταμιεύσεων) έχουν αυξηθεί κατά 74%, κύριε, και με νομίζει ότι είμαι ο Γουόρεν Μπάφετ. Νομίζει ότι είμαι μια σούπερ ιδιοφυΐα».



Του είπα: «Πώς τα πας μαζί της;»



Μου είπε: «Λοιπόν, δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι μου αρέσει πια».

Πηγή: skai.gr

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