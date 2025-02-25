Χάιντι Ράιχινεκ: Μια απάντηση στο πολιτικό τέλμα

Η Χάιντι Ράιχινεκ οδήγησε την Αριστερά σε μία απροσδόκητη εκλογική επιτυχία ενάντια στις δημοσκοπικές προβλέψεις. Ποιο είναι όμως το νέο πρόσωπο του κόμματος Die Linke; Κάθε μέρα, ειδικά σε καιρούς ραγδαίων εξελίξεων και εκλογικού πυρετού, βλέπουμε δεκάδες, λιγότερο ή περισσότερο γνώριμα, σίγουρα πάντως πολιτικά πρόσωπα που μοιάζουν ανησυχητικά και τα οποία συνθέτουν ένα κολάζ με ελάχιστες διαφοροποιήσεις, χαρακτηριστικό της έλλειψης φρεσκάδας – ή και αποστείρωσης – τόσο στον ελληνικό όσο και στον γερμανικό πολιτικό στίβο.



Παράλληλα βέβαια υπάρχουν και ορισμένα πρόσωπα που μαγνητίζουν – ο τρόπος που μιλάνε, ο τρόπος που κινούνται, ο τρόπος που επιμένουν. Όχι φωνάζοντας ή διακόπτοντας τους άλλους, αλλά με τη σπίθα στο βλέμμα τους, τη σταθερότητα στη φωνή τους, την ορμητικότητα και την πυγμή που αποπνέει η παρουσία τους. Μία τέτοια πολιτικός είναι και η Χάιντι Ράιχινεκ, η βουλευτής της Αριστεράς (Die Linke) με τα χαρακτηριστικά τατουάζ, που έγινε viral μέσα σε λίγες ημέρες και οδήγησε την παράταξή της σε μία εκλογική επιτυχία-έκπληξη.

Έξι χρόνια χρειάστηκε για να μπει στην Μπούντεσταγκ

Η Ράιχινεκ γεννήθηκε το 1988 στη Σαξονία-Άνχαλτ και σπούδασε Μεσανατολικές Σπουδές και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο «Μαρτίνος Λούθηρος» του Χάλε-Βυτεμβέργης. Αργότερα εργάστηκε σε διάφορα ερευνητικά ινστιτούτα, αλλά και σε δομές υποστήριξης ανηλίκων προσφύγων και νέων. Το 2015 ξεκίνησε να πολιτικοποιείται ενεργά και τότε ήταν που εντάχθηκε και στην Αριστερά.



Μέσα σε μόλις έξι χρόνια, το 2021, έφτασε να εκπροσωπεί το κόμμα στην Μπούντεσταγκ ενώ σήμερα είναι πλέον και συμπρόεδρος της παράταξης μαζί με τον Γιαν Πάουλ φαν Άκεν. Η κοινοβουλευτική της θητεία συνέπεσε μάλιστα με την «ανάσταση» της παράταξης, η οποία κατάφερε από τη μία στιγμή στην άλλη – και στο νήμα πριν την εκλογική αναμέτρηση – να αναγεννηθεί σαν φοίνικας μέσα από τις στάχτες του.



Στις προηγούμενες ομοσπονδιακές εκλογές η Αριστερά «γκρεμίστηκε» από το 9,2% (2017) στο 4,9% (2021), το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγράψει το κόμμα κατά την τελευταία εικοσαετία. Πολλοί – αναλυτές και μη – εκτιμούσαν ότι αυτό θα σήμαινε πιθανώς την αρχή του τέλους: πως η «παλιά φρουρά» της παράταξης δεν ήταν πλέον σε θέση να πείσει τους πολίτες και πως στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2024 το κόμμα ενδεχομένως θα έμενε εκτός Μπούντεσταγκ – οι δημοσκοπήσεις εξάλλου έδειχναν την Αριστερά στα όρια του προαπαιτούμενου 5% για την είσοδο στο κοινοβούλιο. Εν τέλει τα πράγματα εξελίχθηκαν αρκετά διαφορετικά – και η Ράιχινεκ έβαλε και με το παραπάνω το… χεράκι της στην απροσδόκητη εκτόξευση του κόμματος.

Heidi goes viral

Λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές το μεταναστευτικό ήταν στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου και το CDU υπό τον Φρίντριχ Μερτς αποφάσισε να κάνει ένα άκρως τολμηρό βήμα και να συμμαχήσει με την AfD, προκειμένου να καταφέρει να περάσει το σχέδιό του για τη μετανάστευση. Και αυτή ακριβώς ήταν και η κατάλληλη αφορμή που περίμενε η Ράιχινεκ για να λάμψει.



Η Ράιχινεκ προέβη σε μία πύρινη παρέμβαση από το βήμα της Μπούντεσταγκ για τη διαφαινόμενη πτώση του "Brandmauer”, του προστατευτικού τείχους απέναντι στην Ακροδεξιά, και έγινε viral: η ομιλία της συγκέντρωσε πάνω από 30 εκατομμύρια προβολές στις πλατφόρμες των social media, οι ακόλουθοι της ιδίας και του κόμματός της αυξήθηκαν ραγδαία και κάπως έτσι η Αριστερά δήλωσε βροντερό παρών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έναν χώρο κομβικό για τις εκλογές και ως τότε προπύργιο της AfD.

Η Ράιχινεκ έχει όλο το πακέτο

Με το έντονο ταπεραμέντο, την ευθεία, καυστική και χωρίς ξύλινες εκφράσεις ρητορική και το αφοπλιστικό χαμόγελό της, η Ράιχινεκ συνδυάζει όλα τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένα «φρέσκο» πολιτικό πρόσωπο – ένα πρόσωπο ιδανικό για τα social media και άκρως γοητευτικό για τους νέους ψηφοφόρους, όπως και για πολλούς από εκείνους που έχουν απαυδήσει με την ανημποριά των συστημικών μεγάλων κομμάτων να επιλύσουν τα προβλήματα των μέσων Γερμανών. Όλα αυτά επέτρεψαν στην Αριστερά να φτάσει στο εντυπωσιακό 8,77%, ένα ποσοστό που μερικούς μήνες πριν έμοιαζε άπιαστο όνειρο. Και το σπουδαιότερο: η απήχηση της Ράιχινεκ στους νεότερους πολίτες έφερε ένα πρωτοφανές 25,4% στην ηλικιακή ομάδα των 18-24 ετών, αλλά και την πρωτιά του κόμματος στο Βερολίνο.



Στη Χάιντι Ράιχινεκ οφείλεται εν πολλοίς αυτό που επεσήμανε προσφάτως η αριστερή εφημερίδα tageszeitung του Βερολίνου. Η Αριστερά γυρίζει σελίδα, υιοθετεί νέο στιλ, «χωρίς να αλλάξει πρόγραμμα, αλλάζοντας όμως την προσέγγιση. Η Αριστερά σήμερα όχι μόνο εμφανίζεται πιο ενωμένη, αλλά κυρίως καταγγέλλει πιο δυναμικά τα κοινωνικά ελλείμματα χωρίς να φαίνεται εριστική και πικραμένη».



Μένει να φανεί εάν η Ράιχινεκ θα καταφέρει να οδηγήσει την Αριστερά σε ποσοστά ρεκόρ ή και να πλησιάσει αυτά της AfD σε ομοσπονδιακό επίπεδο δίνοντας μία απάντηση εξ αριστερών και μία νέα επιλογή για όσους αποστρέφονται τα μεγάλα συστημικά κόμματα. Όπως και το εάν η Αριστερά θα συνεχίσει μακροπρόθεσμα να εστιάζει στην «αλλαγή», όπως λέει, ή εάν θα επιδιώξει να μετακινηθεί ελαφρώς προς το κέντρο, με την προοπτική κάποια στιγμή να (συν)κυβερνήσει τη χώρα.



Το σίγουρο είναι πάντως πως η Ράιχινεκ έχει όλα τα φόντα για να αφήσει εποχή στο κόμμα της – και αυτό σε μία περίοδο που η ευρωπαϊκή Αριστερά αναζητά τόσο ουσιαστικές απαντήσεις στα ζητήματα της εποχής όσο και εκφραστές.

