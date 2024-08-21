Τι μπορεί να προκάλεσε τη βύθιση του σούπερ γιοτ στα ανοιχτά της Σικελίας

Ειδικευμένοι δύτες συνεχίζουν να αναζητούν τα έξι άτομα που επέβαιναν στο πολυτελές σούπερ-γιοτ, το οποίο βυθίστηκε στα ανοιχτά της Σικελίας το πρωί της Δευτέρας. Όσο οι προσπάθειες συνεχίζονται, γεννώνται ερωτήματα σχετικά με το γιατί βυθίστηκε το υπερπολυτελές και πανάκριβο σκάφος.

Σύμφωνα με την εφαρμογή παρακολούθησης σκαφών Vesselfinder, το σκάφος αναχώρησε από το λιμάνι Milazzo της Σικελίας στις 14 Αυγούστου και εντοπίστηκε για τελευταία φορά ανατολικά του Παλέρμο το απόγευμα της Κυριακής, με κατάσταση πλοήγησης "αγκυροβολημένο".

Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι το γιοτ χτυπήθηκε από ανεμοστρόβιλο πάνω από το νερό -αλλιώς το φαινόμενο λέγεται υδροσίφωνας- προκαλώντας την ανατροπή του.

Υπάρχουν αναφορές ότι το κατάρτι του σκάφους έσπασε στη διάρκεια της τρομερής καταιγίδας ενώ άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν στη βύθισή του είναι η είσοδος νερού από καταπακτές και πόρτες που είχαν μείνει ανοιχτές λόγω της ζέστης στα ανοιχτά των ιταλικών ακτών.

Μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν να σχηματίζεται υδροσίφωνας στη διάρκεια της καταιγίδας πριν από τη βύθιση του Bayesian.

Σύμφωνα με το BBC Weather, οι υδροσίφωνες είναι σαν τους ανεμοστρόβιλους, αλλά πάνω από το νερό και όχι στη στεριά.

Αντί της σκόνης και των συντριμμιών που στροβιλίζονται γύρω από τον πυρήνα των ισχυρών ανέμων, δημιουργείται μια ομίχλη νερού που ανασηκώνεται από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το φαινόμενο είναι συχνό στο βόρειο ημισφαίριο στα τέλη του καλοκαιριού και μέχρι το φθινόπωρο, όταν οι θερμοκρασίες της θάλασσας είναι στα υψηλότερα επίπεδα,.

Ωστόσο, με την αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής, υπάρχει ανησυχία ότι θα μπορούσαν να γίνουν πιο συχνές.

Την τελευταία εβδομάδα, η Μεσόγειος είχε την υψηλότερη θερμοκρασία επιφάνειας της θάλασσας που έχει καταγραφεί ποτέ, γεγονός που συνέβαλε στην ενεργοποίηση αυτής της πρόσφατης εστίας καταιγίδας.

Έσπασε το κατάρτι;

Το Bayesian κατασκευάστηκε από τον Ιταλό ναυπηγό Perini το 2008 και επισκευάστηκε για τελευταία φορά το 2020.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Perini, το Bayesian έχει κατάρτι 75 μέτρων, το υψηλότερο στον κόσμο.

Ο καπετάνιος άλλου γιοτ που είχε αγκυροβολήσει κοντά την ώρα της καταιγίδας, είπε ότι υπήρξε μια «πολύ ισχυρή ριπή τυφώνα» και έπρεπε να δώσει μάχη για να κρατήσει το σκάφος του σταθερό.

Είπε ακόμη ότι είδε τον ιστό του Bayesian να «λυγίζει και μετά να πάει», σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Ωστόσο, ο Μάρκο Τιλότα, από τη μονάδα δυτών της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Παλέρμο, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το πλοίο έπεσε στο πλάι άθικτο.

Ο Μάθιου Σανκ, πρόεδρος του Συμβουλίου Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης, εξήγησε ότι είναι δύσκολο να πει κανείς εάν το κατάρτι έσπασε.

«Τα στοιχεία που έχουμε από τους δύτες είναι ότι το σκάφος είναι άθικτο, γυρισμένο στο πλάι» είπε στο BBC και πρόσθεσε ότι τα σκάφη δεν είναι σχεδιασμένα να πλέουν με τέτοιο καιρό».

Πηγή: skai.gr

