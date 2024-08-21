Ο δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι η ρωσική πρωτεύουσα βρέθηκε στο στόχαστρο ουκρανικής επιδρομής με drones , «μιας από τις μεγαλύτερες που έχουν εξαπολυθεί ποτέ», εναντίον της καρδιάς της ρωσικής εξουσίας, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, «11 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν» στη διάρκεια της νύχτας πάνω από το έδαφος της Μόσχας και της περιφέρειάς της.

Η αντιαεροπορική άμυνα «πολλαπλών επιπέδων» της Μόσχας «μας επέτρεψε να αποτρέψουμε επιτυχώς όλες τις επιθέσεις. Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας του υπουργείου Άμυνας κατέρριψαν 10» drones, δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας

«Άλλα δυο drones που πέταγαν προς την κατεύθυνση της Μόσχας καταρρίφθηκαν», ανέφερε ο Σεργκέι Σαμπιάνιν στις 04:43 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Επιπλέο, 3 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που κινούνταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν στους αιθέρες πάνω από την Παντόλσκ, στην περιφέρεια της πρωτεύουσας της Ρωσίας, χωρίς να υπάρχουν ζημιές ούτε θύματα.

Σύμφωνα με τον Σαμπιάνιν, αυτή η ουκρανική επιδρομή είναι «μια από τις μεγαλύτερες απόπειρες επίθεσης εναντίον της Μόσχας με drones που έχουν γίνει ποτέ».

Από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, η πόλη της Μόσχας και η περιφέρειά της, 500 και πλέον χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, έχουν ήδη γίνει στόχος ουκρανικών επιθέσεων με drones στο παρελθόν, που πάντως γενικά είναι σπάνιες.

Το καλοκαίρι του 2023 είχαν καταστραφεί τέτοια εναέρια οχήματα σε συνοικία με ουρανοξύστες, ενώ τον Μάιο του 2023 είχαν την ίδια τύχη δυο drones σε μικρή απόσταση από το Κρεμλίνο.

Τα αεροδρόμια της Μόσχας επαναλειτουργούν κανονικά

Τα αεροδρόμια της Μόσχας επαναλειτουργούν κανονικά σήμερα μετά τους προσωρινούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας σε τρία αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας λόγω της επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οπως ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia, προσωρινοί περιορισμοί επιβλήθηκαν στα αεροδρόμια Βνούκοβο, Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι από τις 02:31 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) έως τις 06:30 π.μ.

Επιθέσεις και σε άλλες περιφέρειες

Συνολικά στη διάρκεια της περασμένης νύχτας 45 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν από τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα πάνω από τις περιφέρειες της Μόσχας (11), του Μπριάνσκ (23), του Μπέλγκοροντ (6), της Καλούγκα (3) και του Κουρσκ (2), ανακοίνωσε από την πλευρά του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Ένας πύραυλος» καταρρίφθηκε γύρω στη 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο δυτικό τμήμα της περιφέρειας του Ροστόφ, στα σύνορα με την Ουκρανία, χωρίς να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Βασίλι Γκολούμποφ.

Στην περιφέρεια Μπριάνσκ (νοτιοδυτικά), που γειτονεύει με την Ουκρανία, καταστράφηκαν 18, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αλεξάντερ Μπογκαμάς, που εκφράστηκε επίσης μέσω Telegram. «Δεν υπάρχουν ούτε θύματα, ούτε ζημιές», πρόσθεσε.

Νοτιότερα, στην Μπιέλγκοροντ, καταρρίφθηκαν «πολλά» drones, ανέφερε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ.

Μόσχα: Καμία διαπραγμάτευση με το Κίεβο «σε αυτό το στάδιο» του πολέμου

Τους τελευταίους μήνες ο ουκρανικός στρατός κλιμάκωσε τις επιδρομές στη Ρωσία, με σκοπό όπως λέει την καταστροφή υποδομών-κλειδιών για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και σε αντίποινα για τους ακατάπαυστους βομβαρδισμούς στην ουκρανική επικράτεια.

Η Ρωσία εξάλλου έχει βρεθεί αντιμέτωπη με επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιφέρεια Κουρσκ εδώ και δυο εβδομάδες, ενώ οι δυνάμεις τους συνεχίζουν την προέλασή τους στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας. Η Μόσχα αποκλείει κάθε διαπραγμάτευση με το Κίεβο «σε αυτό το στάδιο» του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

