Ενας άνδρας έπεσε νεκρός από σφαίρες στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Φρανκφούρτης χθες Τρίτη το βράδυ, στη Γερμανία, προκαλώντας αναστάτωση και συναγερμό στις αστυνομικές αρχές.

Ο φόνος διαπράχθηκε περίπου τις 21:00 (τοπική ώρα· 22:00 ώρα Ελλάδας) μπροστά σε σιδηροτροχιές, ενώ ο δράστης - το κίνητρο του οποίου παραμένει ασαφές - αποπειράθηκε να διαφύγει.

Ωστόσο, λίγο αργότερα συνελήφθη από αστυνομικούς μερικά μέτρα από τον τόπο του εγκλήματος.

Η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες ούτε για το θύμα, ούτε για τον θύτη.

Οπως όμως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Φρανκφούρτης, σε βάρος του φερόμενου δολοφόνου σχηματίστηκε δικογραφία και θα προσαχθεί ενώπιον δικαστή αργότερα σήμερα το πρωί.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός, από τους πλέον πολυσύχναστους σε όλη τη Γερμανία, έκλεισε για περίπου 25 λεπτά μετά τη δολοφονία, εξαιτίας της επιχείρησης της αστυνομίας.

Στο σημείο βρέθηκαν ιατροδικαστικοί, ειδικοί στη βαλλιστική και η δίωξη εγκλημάτων κατά ζωής.

Σήμερα το πρωί, τα δρομολόγια των τρένων εκτελούνται κανονικά ενώ μόνο το τμήμα του σταθμού όπου διαπράχθηκε ο φόνος παραμένει αποκλεισμένο

Πηγή: skai.gr

