Ισραήλ: Ρουκέτα χτύπησε σπίτι στο Γκολάν - Βίντεο 

Δύο άμαχοι τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί όταν ρουκέτα έπεσε στο σπίτι τους, στην πόλη Κατζρίν, στο Γκολάν.
Όπως φαίνεται στο βίντεο του ΣΚΑΪ, η ρουκέτα προκάλεσε φωτιά που κατέστρεψε το σπίτι.
Τα σχεδόν καθημερινά πλήγματα με ρουκετές στα Υψίπεδα του Γκολάν, που ελέγχονται από το Ισραήλ, προέρχονται από τον Λίβανο και ο ισραηλινός στρατός τα αποδίδει στη Χεζμπολάχ.
Στα τέλη Ιουλίου, 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά σκοτώθηκαν από πλήγμα ρουκέτας που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο και έπληξε γήπεδο ποδοσφαίρου στο χωριό των Δρούζων Ματζντάλ Σαμς.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.