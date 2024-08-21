Ισραήλ: Ρουκέτα χτύπησε σπίτι στο Γκολάν - Βίντεο 

Δύο άμαχοι τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί όταν ρουκέτα έπεσε στο σπίτι τους, στην πόλη Κατζρίν, στο Γκολάν.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του ΣΚΑΪ, η ρουκέτα προκάλεσε φωτιά που κατέστρεψε το σπίτι.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τα σχεδόν καθημερινά πλήγματα με ρουκετές στα Υψίπεδα του Γκολάν, που ελέγχονται από το Ισραήλ, προέρχονται από τον Λίβανο και ο ισραηλινός στρατός τα αποδίδει στη Χεζμπολάχ.

Στα τέλη Ιουλίου, 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά σκοτώθηκαν από πλήγμα ρουκέτας που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο και έπληξε γήπεδο ποδοσφαίρου στο χωριό των Δρούζων Ματζντάλ Σαμς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.