Τι γνωρίζουμε για τη συμφωνία ΗΠΑ-Oυκρανίας για τα ορυκτά

Η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία που θα επιτρέψει την πρόσβαση των ΗΠΑ στα πλούσια κοιτάσματα σπάνιων γαιών της χώρας, με στόχο τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας και την ενίσχυση των στρατηγικών της δυνατοτήτων.

Η συμφωνία αναμένεται να δώσει στις ΗΠΑ οικονομικό μερίδιο στην Ουκρανία, με την ελπίδα ότι σε περίπτωση αναζωπύρωσης του πολέμου με τη Ρωσία μετά από μία ενδεχόμενη εκεχειρία, η Ουάσινγκτον θα προστατέψει τη χώρα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι με τη συμφωνία οι Αμερικανοί φορολογούμενοι θα «πάρουν πίσω τα χρήματά τους» από την οικονομική βοήθεια που δόθηκε στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου ενώ ταυτόχρονα θα η χώρα θα διατηρήσει το «δικαίωμα να συνεχίσει να μάχεται» κατά της Ρωσίας.

Ποιοι είναι οι όροι της συμφωνίας

Αν και οι βασικές λεπτομέρειες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρως, ο Ουκρανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία ενός «επενδυτικού ταμείου» για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Το ταμείο θα το διαχειρίζονται από κοινού το Κίεβο και η Ουάσινγκτον, με ισότιμους όρους. Σύμφωνα με την προκαταρκτική συμφωνία, η Ουκρανία θα συνεισφέρει το 50% των μελλοντικών εσόδων από κρατικούς φυσικούς πόρους, πετρέλαιο και φυσικό αέριο και στη συνέχεια το ταμείο θα επενδύει σε έργα εντός της χώρας.

Οι New York Times, επικαλούμενοι ένα προσχέδιο της συμφωνίας, ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ θα κατέχουν το μέγιστο ποσοστό του ταμείου που επιτρέπεται από την αμερικανική νομοθεσία, αλλά όχι απαραίτητα το σύνολό του.

Η συμφωνία αποτέλεσε σημείο διαφωνίας μεταξύ του Τραμπ και του Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε αρχικό αίτημα των ΗΠΑ για 500 δισ. δολάρια από τα έσοδα των σπάνιων ορυκτών. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή η απαίτηση αποσύρθηκε.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ έδωσαν στην Ουκρανία βοήθεια μεταξύ 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ότι ήθελε «να πάρει πίσω αυτά τα χρήματα» μέσω μιας συμφωνίας.

Ένας Ουκρανός κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο BBC ότι «οι όροι της συμφωνίας είναι πλέον πολύ καλύτεροι για την Ουκρανία».

Περιλαμβάνει η συμφωνία εγγυήσεις ασφαλείας

Αν και ορισμένες αναφορές υποδηλώνουν ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει ρητές εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον υποστηρίζει «τις προσπάθειες της Ουκρανίας για την απόκτηση εγγυήσεων ασφαλείας για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ουκρανία δεν θα υπογράψει τη συμφωνία έως ότου ο Ζελένσκι και ο Τραμπ καταλήξουν σε συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας και αποφασίσουν πώς να «συνδέσουν αυτήν την προκαταρκτική συμφωνία» με το συγκεκριμένο αίτημα του Κιέβου.

Ο Γιούρι Σακ, σύμβουλος του ουκρανικού Υπουργείου Στρατηγικών Βιομηχανιών, δήλωσε στο ότι «δεν έχει νόημα να υπογράψουμε μια συμφωνία για κρίσιμα ορυκτά αν οι Ρώσοι μπορούν να εισβάλουν ξανά έναν μήνα μετά». Σημείωσε ότι οι συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να συνεχιστούν.

Παράλληλα, η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Όλγα Στεφανίσινα, ανέφερε ότι η συμφωνία αποτελεί μέρος ενός «ευρύτερου σχεδίου».

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι με τη συμφωνία η Ουκρανία θα αποκτήσει «το δικαίωμα να συνεχίσει να πολεμά», αλλά δεν επιβεβαίωσε αν έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Επίσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να συνεχίσουν να προμηθεύουν την Ουκρανία με εξοπλισμό και πυρομαχικά μέχρι να υπάρξει μια συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι θα υπάρξει ανάγκη για «κάποια μορφή διατήρησης της ειρήνης» στην Ουκρανία μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, με τρόπο που θα πρέπει να είναι «αποδεκτή από όλους».

Πότε θα υπογραφεί η συμφωνία

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι το τελικό κείμενο είναι έτοιμο και ότι η ουκρανική κυβέρνηση θα εξουσιοδοτήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να την υπογράψει.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι αναμένει τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή για να υπογράψει τη συμφωνία, αλλά ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έχει ακόμη σχολιάσει επίσημα το θέμα.

Ποια ορυκτά διαθέτει η Ουκρανία

Το Κίεβο εκτιμά ότι διαθέτει περίπου το 5% των παγκόσμιων αποθεμάτων κρίσιμων πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων:

19 εκατ. τόνων αποθεμάτων γραφίτη, που την κατατάσσουν στις πέντε κορυφαίες χώρες στον κόσμο στην προμήθεια του ορυκτού, το οποίο χρησιμοποιείται στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων.

Σημαντικά αποθέματα τιτανίου, λιθίου και σπάνιων γαιών, μια ομάδα 17 στοιχείων που είναι απαραίτητα για την παραγωγή όπλων, ανεμογεννητριών, ηλεκτρονικών συσκευών και άλλων τεχνολογικών προϊόντων.

Πώς αντέδρασε η Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν έχει σχολιάσει επίσημα τη συμφωνία, αλλά τη Δευτέρα ανέφερε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να «προσφέρει» επίσης μια συμφωνία για κοινές εξορύξεις φυσικών πόρων με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε εδάφη στην ανατολική Ουκρανία, τα οποία έχει καταλάβει η Ρωσία.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ-Ουκρανίας για σπάνιες γαίες δεν τον ανησυχεί, επιμένοντας ότι η Ρωσία διαθέτει «σημαντικά περισσότερους πόρους» αυτού του είδους από την Ουκρανία.

"Όσο για τα νέα εδάφη, είναι το ίδιο. Είμαστε έτοιμοι να προσελκύσουμε ξένους εταίρους στα λεγόμενα νέα, στα ιστορικά μας εδάφη, τα οποία έχουν επιστρέψει στη Ρωσική Ομοσπονδία", πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

